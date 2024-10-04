Γκάλαντ: Το Ισραήλ επιφυλάσσει «περισσότερες εκπλήξεις» για τη Χεζμπολάχ

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ διεμήνυσε την Παρασκευή ότι το Ισραήλ επιφυλάσσει «περισσότερες εκπλήξεις» για τη Χεζμπολάχ, ενώ οι χερσαίες επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο συνεχίζονται.



«Η Χεζμπολάχ δέχεται πολύ σοβαρά πλήγματα, το ένα μετά το άλλο. Εξαλείψαμε τον (αρχηγό της Χεζμπολάχ Χασάν) Νασράλα και επιφυλάσσουμε περισσότερες εκπλήξεις, μερικές από τις οποίες έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και κάποιες από τις οποίες θα πραγματοποιηθούν», είπε κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο αρχηγείο της 36ης Μεραρχίας στο βόρειο Ισραήλ. Τα στρατεύματα της μεραρχίας επιχειρούν στο νότιο Λίβανο.

Το τμήμα ρουκετών και πυραύλων (της Χεζμπολάχ) υπέστη ένα πολύ βαρύ πλήγμα. Ένα σημαντικό μέρος καταστράφηκε ως αποτέλεσμα μιας υψηλής ποιότητας και ακριβούς επιχείρησης. Τα αρχηγεία διοίκησης και ελέγχου, οι επικοινωνίες, ολόκληρη η ηγεσία της (επίλεκτης Δύναμης Ραντουάν) και στην πραγματικότητα ολόκληρο το δεύτερο και το τρίτο επίπεδο διοίκησης κάτω από τον Νασράλα», συνέχισε.«Ο Γκάλαντ σημείωσε ότι ο ισραηλινός στρατός «διεξάγει μια επιχείρηση σήμερα σε πολλούς οικισμούς (στον Λίβανο),όπου χρειαστεί για να καταστρέψει όλη την υποδομή από την οποία η Χεζμπολάχ σχεδίαζε να πραγματοποιήσει επιθέσεις».

