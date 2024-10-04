Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα, που σκοτώθηκε πριν από μία εβδομάδα σε ισραηλινό πλήγμα στον Λίβανο, ετάφη «προσωρινά» σε μυστική τοποθεσία λόγω φόβων ότι η κηδεία του θα μπορούσε να αποτελέσει στόχο για το Ισραήλ, δήλωσε σήμερα στο AFP πηγή προσκείμενη στη Χεζμπολάχ.

«Ο Σάγεντ Χασάν Νασράλα ετάφη σε προσωρινή τοποθεσία, εν αναμονή συνθηκών που θα επιτρέψουν μια δημόσια κηδεία», δήλωσε η πηγή, υπό το καθεστώς της ανωνυμίας.

Σύμφωνα με την ίδια, είναι αδύνατο προς το παρόν να πραγματοποιηθεί η κηδεία του εκλιπόντος ηγέτη της Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού, «λόγω των απειλών του Ισραήλ ότι θα στοχοποιήσει τους συμμετέχοντες στην κηδεία και τον τόπο ταφής του».

Σύμφωνα με πληροφορίες στο διαδίκτυο από τοπικά μέσα, ο Νασράλα ετάφη την περασμένη Κυριακή στο νεκροταφείο αλ Ραντούφ της Βηρυτού, με την παρουσία μόνο 5 υψηλόβαθμων στελεχών της Χεζμπολάχ, ανάμεσά τους και ο διάδοχός του, Χασέμ Σαφιεντίν.

🚨🚨🚨🚨

Wow!!!



Secretary-General of the Arab Islamic Council, Mohammad Ali Al-Husseini:



- Nasrallah was buried as a "trust" last Sunday in the Radouf cemetery, next to Ali Salman.



- Five individuals performed the prayer for Nasrallah, and Hezbollah plans to officially… pic.twitter.com/IeLLfJHHYK — Omar Abu Layla (@OALD24) October 3, 2024

Την ίδια ώρα, η οργάνωση παραμένει τυπικά ακέφαλη καθώς, μία εβδομάδα μετά τον θάνατο του Νασράλα, δεν έχει οριστεί ακόμη διάδοχός του.

Ο εξάδελφός του, Χασέμ Σαφιεντίν, υψηλόβαθμο στέλεχος της Χεζμπολάχ που έχει στενές σχέσεις με το Ιράν, έχει αναφερθεί ως πιθανός διάδοχός του αλλά η τύχη του αγνοείται μετά το χθεσινό ισραηλινό πλήγμα σε καταφύγιο στη Βηρυτό όπου κρυβόταν, με άλλα υψηλόβαθμα στελέχη του σιιτικού κινήματος.

Σύμφωνα με αξιωματούχο του Λιβάνου, που ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος, η Χεζμπολάχ προσπάθησε, με τη διαμεσολάβηση Λιβανέζων αξιωματούχων, να εξασφαλίσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες «εγγυήσεις» προκειμένου να οργανώσει δημόσια κηδεία.

Όμως λόγω των συνεχών ισραηλινών επιδρομών στον Λίβανο, δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει τέτοιες εγγυήσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.