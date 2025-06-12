Γιατί είναι τόσο αμφιλεγόμενη η στρατιωτική παρέλαση του Τραμπ

Για πρώτη φορά μετά από 30 και πλέον χρόνια, άρματα μάχης θα παρελάσουν στις 14 Ιουνίου στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ, για τα 250 χρόνια από την ίδρυση του Στρατού, που συμπίπτουν και με τα γενέθλια του Ντόναλντ Τραμπ.

Εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες αναμένεται να βγουν στους δρόμους της Ουάσινγκτον για να δουν την στρατιωτική παρέλαση, στην οποία θα συμμετάσχουν τα 60 τόνων άρματα μάχης M1 Abrams και τα αυτοκινούμενα οβιδοβόλα Paladin καθώς και 6.600 στρατιώτες,150 οχήματα και 50 αεροσκάφη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προανήγγειλε πως θα είναι μια «μεγάλη μέρα», σημειώνοντας πως «θέλουμε να κάνουμε λίγη επίδειξη».

Παράλληλα, περισσότερες από 1.500 διαδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί κατά του Τραμπ από το κίνημα «No Kings» σε όλες τις ΗΠΑ, όχι όμως στην Ουάσινγκτον, εν μέρει για να αποφύγουν τυχόν επεισόδια.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι οποιοσδήποτε διαδηλωτής παρευρεθεί στη στρατιωτική του παρέλαση «θα αντιμετωπιστεί με πολύ μεγάλη δύναμη».

Ποια είναι όμως η ιστορία των ΗΠΑ με τις παρελάσεις και γιατί είναι τόσο αμφιλεγόμενη αυτή η παρέλαση;

Διοργανώνουν οι ΗΠΑ στρατιωτικές παρελάσεις;

Σε αντίθεση με άλλες χώρες, οι στρατιωτικές παρελάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι αρκετά σπάνιες.

Η τελευταία φορά που πραγματοποιήθηκε μια τόσο μεγάλη επίδειξη στις ΗΠΑ ήταν το 1991, όταν άρματα μάχης και χιλιάδες στρατιώτες παρέλασαν στην Ουάσινγκτον για να γιορτάσουν την εκδίωξη του στρατού του Ιρακινού προέδρου Σαντάμ Χουσεΐν από το Κουβέιτ, σύμφωνα με το Sky News.

Αλλά ο Τραμπ δεν είχε κρύψει την αγάπη του για τις παρελάσεις. Κατά τη διάρκεια της πρώτης διακυβέρνησης του, διέταξε το Πεντάγωνο να εξετάσει το ενδεχόμενο διεξαγωγής μιας παρέλασης μετά από μια επίσκεψή του στη Γαλλία το 2017.

Προσπάθησε να σχεδιάσει μια παρέλαση για την Ημέρα των Βετεράνων το 2018, ωστόσο δεν πραγματοποιήθηκε τελικά λόγω του υψηλού κόστους.

Ο Τραμπ συμβιβάστηκε τελικά με μια επίδειξη αρμάτων μάχης και άλλων τεθωρακισμένων οχημάτων κατά τη διάρκεια ενός εορτασμού της 4ης Ιουλίου, που ονομάστηκε Salute to America (Χαιρετισμός στην Αμερική), δύο χρόνια αργότερα.

Το πρόγραμμα της παρέλασης

Το Σάββατο οι εορτασμοί ξεκινούν με μια τελετή κατάθεσης στεφάνων το πρωί στο Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον και θα ακολουθήσει μια γιορτή του στρατού στο National Mall της Ουάσιγκτον. Το φεστιβάλ θα περιλαμβάνει επιδείξεις εξοπλισμού και στρατιωτικές επιδείξεις.

Η ημέρα θα ολοκληρωθεί με στρατιωτική παρέλαση σε όλη την πόλη, υπό την επίβλεψη του Τραμπ.

Μετά την παρέλαση, η ομάδα Golden Knights του αμερικανικού στρατού θα πέσει με αλεξίπτωτο και θα παραδώσει στον πρόεδρο μια σημαία.

Πόσο θα κοστίσει;

Όλοι οι εορτασμοί θα κοστίσουν στον αμερικανικό στρατό μεταξύ 25 - 45 εκατ. δολάρια, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι στο Reuters.

Στις εκτιμήσεις περιλαμβάνεται το κόστος που θα επιβαρύνει την πόλη της Ουάσιγκτον, συμπεριλαμβανομένου του καθαρισμού των απορριμμάτων. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει 18 μίλια περίφραξης και 175 ανιχνευτές μετάλλων που θα εγκατασταθούν στην πρωτεύουσα.

Ο στρατός έχει επίσης αρχίσει να λαμβάνει μέτρα για την προστασία των δρόμων από τις ζημιές που προκαλούν τα βαριά άρματα μάχης, συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης μεταλλικών πλακών σε ορισμένες περιοχές.

Ο στρατός δήλωσε ότι θα πληρώσει για οποιεσδήποτε απροσδόκητες επισκευές χρειαστούν και έχει βάλει στην άκρη αρκετά εκατομμύρια δολάρια σε περίπτωση ζημιών.

Γιατί είναι αμφιλεγόμενη η παρέλαση;

Οι επικριτές του προέδρου Τραμπ αποκάλεσαν την παρέλαση «αυταρχική επίδειξη εξουσίας», η οποία είναι ιδιαίτερα σπάταλη, την ώρα που η κυβέρνηση επιδιώκει να μειώσει τις ομοσπονδιακές δαπάνες.

Μεταξύ των επικριτών είναι και ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ, ο οποίος ανταλλάσσει πυρά με τον Τραμπ μετά το ξέσπασμα των ταραχών στο Λος Άντζελες.

«Και όλοι ξέρουμε ότι αυτό το Σάββατο διατάζει τους Αμερικανούς ήρωές μας -τον στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών-, τους αναγκάσει να κάνουν μια χυδαία επίδειξη για να γιορτάσουν τα γενέθλιά του, όπως έκαναν στο παρελθόν και άλλοι αποτυχημένοι δικτάτορες», είπε.

«Είναι για το ‘’εγώ’’ του, τα κάνει όλα για αυτόν», δήλωσε ο γερουσιαστής Τζακ Ριντ, ο κορυφαίος Δημοκράτης στην Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας.

Όμως άλλοι αξιωματούχοι έχουν επισημάνει ότι τα σχέδια για τα 250α γενέθλια του Στρατού ξεκίνησαν πριν ο Τραμπ κερδίσει τις προεδρικές εκλογές και ότι δεν πρόκειται επισήμως για εκδήλωση με αφορμή τα γενέθλιά του - απλώς οι ημερομηνίες τυχαίνει να είναι ίδιες.

Πώς συγκρίνεται η παρέλαση των ΗΠΑ με τις παρελάσεις του υπόλοιπου πλανήτη;

Μία από τις επικρίσεις είναι πως η παρέλαση είναι για επίδειξη στρατιωτικής ισχύος που παρατηρείται συχνότερα σε αυταρχικές χώρες, όπως η Βόρεια Κορέα, η Ρωσία, το Ιράν και η Κίνα.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα τανκς στους δρόμους συνδέονται συμβολικά με αυτά τα καθεστώτα, όπου έχουν σχεδιαστεί για να εμπνέουν εθνικισμό και φόβο, ενώ παράλληλα προωθούν την υπακοή και συχνά λαμβάνουν χώρα υπό το άγρυπνο μάτι του ηγέτη της χώρας τους.

Η Ρωσία διοργανώνει την ετήσια παρέλαση της Ημέρας της Νίκης στις 9 Μαΐου για να τιμήσει τη σοβιετική νίκη της χώρας επί της ναζιστικής Γερμανίας.

Η Κίνα διοργανώνει παρέλαση της Εθνικής Ημέρας την 1η Οκτωβρίου κάθε δέκα χρόνια, ή σε σημαντικές επετείους, για να γιορτάσει την ίδρυση της Λαϊκής Δημοκρατίας το 1949.

Στο Ιράν, η παρέλαση της Ημέρας του Στρατού πραγματοποιείται τον Απρίλιο, ένα μήνα μετά τον εορτασμό της Ημέρας της Επανάστασης της χώρας.

Η Βόρεια Κορέα διοργανώνει παρελάσεις σε ημερομηνίες-κλειδιά, όπως τα γενέθλια του Κιμ Ιλ Σουνγκ ή την ημέρα ίδρυσης του κυβερνώντος κόμματος. Η επίδειξη πραγματοποιείται στην πρωτεύουσα της χώρας, την Πιονγκγιάνγκ, και συχνά περιλαμβάνει νέα όπλα, τα οποία παρακολουθεί στενά ο ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν.

Αλλά δεν είναι απαραίτητα αυταρχική κάθε χώρα που διοργανώνει στρατιωτική παρέλαση. Για παράδειγμα, το Ηνωμένο Βασίλειο διοργανώνει κάθε καλοκαίρι τον ετήσιο εορτασμό των γενεθλίων του Βρετανού μονάρχη ενώ και η Ελλάδα διεξάγει παρελάσεις την 25η Μαρτίου και την 28η Οκτωβρίου.

