Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ είναι ανοιχτός για επικοινωνία με τον Κιμ Γιονγκ Ουν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παραμένει ανοιχτός για επικοινωνία με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, ανέφερε ο Λευκός Οίκος, εκφράζοντας την προθυμία του να επαναλάβει τον διάλογο με τη Βόρεια Κορέα.

«Ο πρόεδρος παραμένει δεκτικός στην επικοινωνία με τον Κιμ Γιονγκ Ουν και θα ήθελε να δει την πρόοδο που σημειώθηκε στη σύνοδο κορυφής στη Σιγκαπούρη», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολίν Λέβιτ στους δημοσιογράφους, όταν ρωτήθηκε σχετικά με δημοσίευμα που ανέφερε ότι ο Τραμπ προσπάθησε να στείλει επιστολή στον Κιμ.

Η νέα έκκληση για διάλογο έρχεται καθώς η σύμμαχος των ΗΠΑ Νότια Κορέα προσπαθεί να μειώσει τις εντάσεις στην κορεατική χερσόνησο μετά την ορκωμοσία του νέου φιλελεύθερου προέδρου Λι Τζάε-μιουνγκ την περασμένη εβδομάδα. Σε ένα από τα πρώτα συμφιλιωτικά βήματα από την έναρξη της θητείας του Λι, η Νότια Κορέα ανέστειλε αυτή την εβδομάδα τη μετάδοση μεγαφώνων που επικρίνουν το καθεστώς Κιμ κοντά στα σύνορα.

Σε μια σπάνια κίνηση αποκλιμάκωσης, η Βόρεια Κορέα σταμάτησε επίσης να εκτοξεύει περίεργους θορύβους στα σύνορα την επόμενη ημέρα, οι οποίοι ενοχλούσαν τους κατοίκους της Νότιας Κορέας σε κοντινή απόσταση, ανέφερε την Πέμπτη ο στρατός της Νότιας Κορέας.

Ο Τραμπ έχει μιλήσει αρκετές φορές για τις καλές σχέσεις με τον Κιμ, όπως τις αποκάλεσε, από την προεκλογική του εκστρατεία, αλλά ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας δήλωσε ότι οι προηγούμενες συνομιλίες με τις ΗΠΑ απλώς επιβεβαίωσαν την «αμετάβλητη» εχθρότητα της Ουάσινγκτον απέναντι στην Πιονγκγιάνγκ.

Η περιοχή βρίσκεται αντιμέτωπη πλέον με ένα διαφορετικό γεωπολιτικό περιβάλλον από την τελευταία συνάντηση των δύο ηγετών στο Ανόι το 2019, με τον Κιμ να είναι πιο ενθαρρυμένος αφού αναδείχθηκε σε βασικό σύμμαχο του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας και εμπειρογνώμονες σε θέματα όπλων δήλωσαν αυτή την εβδομάδα ότι η Βόρεια Κορέα ενδέχεται να έχει κατασκευάσει μια νέα εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου στο κύριο πυρηνικό της συγκρότημα Yongbyon για να αυξήσει την ικανότητα της χώρας να παράγει πυρηνικά όπλα. Ο Κιμ έχει ορκιστεί να ενισχύσει τις πυρηνικές δυνατότητες της χώρας «χωρίς όρια» ως απάντηση στις αυξανόμενες απειλές από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους στην περιοχή.

Πηγή: skai.gr

