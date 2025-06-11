ΗΠΑ: Σφοδρή επίθεση του Τραμπ στον κυβερνήτη της Καλιφόρνιας

Σφοδρότατη επίθεση στον κυβερνήτη της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social. Ο Δημοκρατικός πολιτικός κατηγορείται εκ νέου από τον πρόεδρο των ΗΠΑ για ανικανότητα και ανεπάρκεια στην αντιμετώπιση των ταραχών στο Λος Άντζελες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορείται ότι αντέδρασε δυσανάλογα στα επεισόδια ανάμεσα σε αστυνομικούς και διαδηλωτές στο Λος Άντζελες που αντιδρούν στην πολιτική του στο μεταναστευτικό.

Ο Γκάβιν Νιούσομ, που προσέφυγε στη δικαιοσύνη εναντίον της αποστολής δυνάμεων της εθνοφρουράς στην Καλιφόρνια, δήλωσε μεταξύ άλλων πως η ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων το μόνο που θα κάνει είναι εκπληρώσει είναι τη «διεστραμμένη φαντασίωση ενός δικτατορικού προέδρου».



«Ο ΑΝΙΚΑΝΟΣ Κυβερνήτης της Καλιφόρνιας δεν μπόρεσε να παράσχει προστασία έγκαιρα όταν οι Αξιωματούχοι του ICE μας (σ.σ Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων), που είναι ΜΕΓΑΛΟΙ Πατριώτες, δέχτηκαν επίθεση από ένα ανεξέλεγκτο όχλο ταραξιών, ταραχοποιών ή/και στασιαστών. ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΞΑΝΑ ΜΕΓΑΛΗ!»

Πηγή: skai.gr

