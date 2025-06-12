ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ επανεξετάζει την αμυντική συμφωνία AUKUS

Οι ΗΠΑ επανεξετάζουν τη συμφωνία AUKUS για τα πυρηνοκίνητα υποβρύχια, ύψους πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία, λέγοντας ότι πρέπει να είναι σύμφωνη με την ατζέντα «Πρώτα η Αμερική».

Σύμφωνα με την τριμερή αμυντική συμφωνία, που στοχεύει στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης ισχύος της Κίνας, η Αυστραλία πρόκειται να αποκτήσει τα πρώτα της πυρηνοκίνητα υποβρύχια από τις ΗΠΑ, προτού οι σύμμαχοι δημιουργήσουν έναν νέο στόλο μοιραζόμενοι πληροφορίες για τεχνολογία αιχμής. Ωστόσο, η Ουάσιγκτον τώρα εμφανίζεται απρόθυμη να διαθέσει τώρα υποβρύχια στην Καμπέρα.

Τόσο η Αυστραλία όσο και το Ηνωμένο Βασίλειο - το οποίο έκανε τη δική του επανεξέταση πέρυσι - έχουν υποβαθμίσει την αμερικανική στάση, λέγοντας ότι είναι φυσικό για μια νέα κυβέρνηση να επανεκτιμά τη συμφωνία.

Η κίνηση αυτή έρχεται καθώς τόσο η Αυστραλία όσο και το Ηνωμένο Βασίλειο αντιμετωπίζουν πιέσεις από τον Λευκό Οίκο να αυξήσουν τις στρατιωτικές δαπάνες, απαιτήσεις που εισακούστηκαν από την Ντάουνινγκ Στριτ, αλλά σε μεγάλο βαθμό αποκρούστηκαν από την Καμπέρα.

Η συμφωνία του AUKUS - αξίας 239 δισ. δολαρίων (208 δισεκ. ευρώ) - υπογράφηκε το 2021, όταν και οι τρεις εμπλεκόμενες χώρες είχαν διαφορετικούς ηγέτες.

Ένας αξιωματούχος της άμυνας των ΗΠΑ δήλωσε στο BBC ότι η συμφωνία επανεξετάζεται «στο πλαίσιο της διασφάλισης ότι αυτή η πρωτοβουλία της προηγούμενης κυβέρνησης ευθυγραμμίζεται με την ατζέντα του προέδρου Τραμπ «Πρώτα η Αμερική».

«Όπως έχει καταστήσει σαφές ο [υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ] [Πιτ] Χέγκσεθ, αυτό σημαίνει διασφάλιση της υψηλότερης ετοιμότητας των ενόπλων δυνάμεών μας [και] ότι οι σύμμαχοι θα αναλάβουν πλήρως το καθήκον τους για τη συλλογική άμυνα», δήλωσε ο αξιωματούχος της άμυνας.

Οι ΗΠΑ πιέζουν τους συμμάχους να αρχίσουν να δαπανούν τουλάχιστον το 3% του ΑΕΠ για την άμυνα το συντομότερο δυνατό.

Το Ηνωμένο Βασίλειο συμφώνησε να δαπανήσει το 2,5% του ΑΕΠ για την άμυνά του έως το 2028 και το 3% μέχρι το επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο, ενώ η Αυστραλία έχει επίσης δηλώσει ότι θα αυξήσει τη χρηματοδότηση, αλλά όχι στο 3,5% που θέλουν οι ΗΠΑ.

Της επανεξέτασης θα ηγηθεί ο υφυπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Έλμπριτζ Κόλμπι, ο οποίος στο παρελθόν είχε ασκήσει κριτική στο AUKUS, σε ομιλία του πέρυσι διερωτώμενος γιατί οι ΗΠΑ θα έδιναν «αυτό το κόσμημα του στέμματος όταν το χρειαζόμαστε περισσότερο».

Ο Αυστραλός υπουργός Άμυνας Ρίτσαρντ Μαρλς, μιλώντας σε τοπικά αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης το πρωί της Πέμπτης, τοπική ώρα, δήλωσε αισιόδοξος ότι η συμφωνία θα συνεχιστεί.

«Είμαι πολύ βέβαιος ότι αυτό θα συμβεί», δήλωσε στο ABC Radio Melbourne.

«Απλώς πρέπει να κοιτάξετε τον χάρτη για να καταλάβετε ότι η Αυστραλία χρειάζεται οπωσδήποτε να έχει δυνατότητα υποβρυχίων μεγάλου βεληνεκούς».

Ένας εκπρόσωπος της αυστραλιανής κυβέρνησης δήλωσε στο BBC ότι ήταν «φυσικό» η νέα αμερικανική κυβέρνηση να «εξετάσει» τη συμφωνία, προσθέτοντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είχε επίσης ολοκληρώσει πρόσφατα μια αναθεώρηση του συμφώνου ασφαλείας μεταξύ των μακροχρόνιων συμμάχων.

Υπάρχει «σαφής και συνεπής» υποστήριξη για τη συμφωνία σε όλο το «πολιτικό φάσμα» στις ΗΠΑ, είπαν, προσθέτοντας ότι η Αυστραλία προσβλέπει στη «συνέχιση της στενής συνεργασίας μας με την κυβέρνηση Τραμπ σε αυτό το ιστορικό έργο».

Ένας εκπρόσωπος άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε στο BBC ότι ήταν «κατανοητό» για μια νέα κυβέρνηση να εξετάσει τη συμφωνία, «όπως ακριβώς έκανε το Ηνωμένο Βασίλειο πέρυσι».

Το AUKUS είναι μια «ορόσημο εταιρικής σχέσης ασφάλειας και άμυνας με δύο από τους στενότερους συμμάχους μας», δήλωσε ο εκπρόσωπος, και «μία από τις πιο στρατηγικά σημαντικές συνεργασίες εδώ και δεκαετίες, που υποστηρίζει την ειρήνη και την ασφάλεια στον Ινδο-Ειρηνικό και τον Ευρωατλαντικό».

Η Τζένιφερ Κάβανο, από την αμερικανική δεξαμενή σκέψης Defense Priorities, δήλωσε στο BBC ότι οι ΗΠΑ είχαν «απόλυτο δίκιο να επανεξετάζουν αυτή τη συμφωνία», καθώς οι δυνατότητες των υποβρυχίων τους ήταν ήδη στα όρια τους.

«Οι ΗΠΑ δεν μπορούν να καλύψουν τη δική τους ζήτηση για αυτά τα πυρηνοκίνητα υποβρύχια», είπε.

Η άλλη ανησυχία που μπορεί να έχουν οι ΗΠΑ είναι αν η Αυστραλία θα χρησιμοποιήσει τα υποβρύχια που θα αγοράσει με τον τρόπο που θέλουν οι ΗΠΑ, είπε, ειδικά αν ξεσπάσει σύγκρουση για την Ταϊβάν.

Η Κάβανο παρατήρησε ότι η αναθεώρηση μπορεί να δει το σύμφωνο ασφάλειας να μετατοπίζει την εστίασή του από την παροχή υποβρυχίων στην κοινή χρήση άλλης τεχνολογίας όπλων μεγάλου βεληνεκούς.

Ωστόσο, εάν οι ΗΠΑ αποσυρθούν από τη συμφωνία, η Κίνα θα «πανηγυρίσει», καθώς την έχει επικρίνει εδώ και καιρό, πρόσθεσε η αναλύτρια.

