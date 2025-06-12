Η Ιαπωνία εξέφρασε «σοβαρή ανησυχία» μετά από ένα περιστατικό σχεδόν σύγκρουσης ανάμεσα σε ένα από τα στρατιωτικά της αεροσκάφη και ένα κινεζικό μαχητικό στον Ειρηνικό Ωκεανό, σε μία περίοδο όπου οι ασκήσεις των κινεζικών αεροπλανοφόρων προκαλούν αυξημένες εντάσεις στην περιοχή.

Όπως αναφέρει ο Guardian, το κινεζικό μαχητικό, τύπου J-15, απογειώθηκε από το αεροπλανοφόρο Shandong και, σύμφωνα με τις αναφορές, πέταξε σε απόσταση μόλις 45 μέτρων από ιαπωνικό αεροσκάφος περιπολίας των Δυνάμεων Αυτοάμυνας (SDF). Την Πέμπτη, ο επικεφαλής του υπουργικού συμβουλίου της Ιαπωνίας, Γιοσιμάσα Χαγιάσι, κάλεσε το Πεκίνο να αποτρέψει την επανάληψη τέτοιων επεισοδίων, σημειώνοντας ότι το συμβάν θα μπορούσε να είχε προκαλέσει ακούσια σύγκρουση.

Το ιαπωνικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε επίσης ότι το ίδιο μαχητικό ενεπλάκη και σε άλλη «επικίνδυνη» ενέργεια, περνώντας μπροστά από ιαπωνικό αεροσκάφος που πετούσε στο ίδιο ύψος, σε απόσταση περίπου 900 μέτρων.

Αν και δεν σημειώθηκε ζημιά ή τραυματισμοί, η Ιαπωνία εξέφρασε επίσημα «σοβαρές ανησυχίες» για αυτές τις «αφύσικες προσεγγίσεις».

Τα περιστατικά αυτά έρχονται να προστεθούν στην ήδη αυξανόμενη ανησυχία στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού για την ολοένα και πιο επιθετική ναυτική και αεροπορική δραστηριότητα της Κίνας.

Η Κίνα θεωρεί τις ομάδες αεροπλανοφόρων της θεμελιώδεις για την προβολή ισχύος στον Ειρηνικό. Αν και εδώ και καιρό στέλνει σκάφη της ακτοφυλακής, πολεμικά πλοία και μαχητικά σε περιοχές γύρω από διαφιλονικούμενα νησιά στη Θάλασσα της Ανατολικής Κίνας, τώρα φαίνεται πως επεκτείνει ακόμη περισσότερο την εμβέλειά της.

Μέχρι στιγμής, ούτε ο κινεζικός στρατός ούτε η κυβέρνηση έχουν απαντήσει επίσημα στο ιαπωνικό διάβημα. Ωστόσο, νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών υπερασπίστηκε τις διπλές ασκήσεις των αεροπλανοφόρων στον Ειρηνικό, καλώντας την Ιαπωνία να «αντιμετωπίσει αυτές τις δραστηριότητες αντικειμενικά και με ψυχραιμία».

«Οι δραστηριότητες των κινεζικών στρατιωτικών πλοίων στα σχετικά ύδατα είναι πλήρως σύμφωνες με το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς πρακτικές», δήλωσε ο εκπρόσωπος Λιν Τζιέν. «Η Κίνα ακολουθεί αμυντική στρατηγική εθνικής ασφάλειας».

Οι κοινές ασκήσεις των δύο κινεζικών αεροπλανοφόρων, που, σύμφωνα με Κινέζους αξιωματούχους, στόχο είχαν τη δοκιμή της ικανότητας άμυνας σε απομακρυσμένες θάλασσες και συντονισμένων επιχειρήσεων, αποκαλύπτουν την πρόθεση της Κίνας να επεκτείνει την επιρροή της πέρα από την πρώτη και δεύτερη «αλυσίδα νησιών» στα ανατολικά της ακτής της.

Η πρώτη αλυσίδα νησιών περιλαμβάνει την Ιαπωνία, την Ταϊβάν και μέρη των Φιλιππίνων· η δεύτερη εκτείνεται έως το Γκουάμ, επικράτεια των ΗΠΑ στον Ειρηνικό. Το περασμένο Σαββατοκύριακο ήταν η πρώτη φορά που κινεζικό αεροπλανοφόρο πλεύρισε ανατολικά της δεύτερης αλυσίδας.

Ο Ιάπωνας υπουργός Άμυνας, Γκεν Νακατάνι, δήλωσε: «Η Κίνα φαίνεται να επιδιώκει την αναβάθμιση των δυνατοτήτων των δύο αεροπλανοφόρων της και να ενισχύσει την επιχειρησιακή της ικανότητα σε μακρινές θάλασσες και εναέριους χώρους».

Οι Κινέζοι πιλότοι έχουν κατηγορηθεί και στο παρελθόν για επικίνδυνους ελιγμούς από χώρες όπως η Αυστραλία, οι Φιλιππίνες, οι ΗΠΑ και ο Καναδάς — ακόμα και τόσο πρόσφατα όσο τον Φεβρουάριο.

Τον ίδιο μήνα, ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός της Κίνας διεξήγαγε και ασκήσεις με πραγματικά πυρά στη Θάλασσα Τάσμαν, ανάμεσα στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία.

Αξιωματούχοι και κρατικά μέσα ενημέρωσης στην Κίνα επιμένουν ότι οι ναυτικές δραστηριότητες της χώρας δεν στοχεύουν συγκεκριμένα κράτη, ωστόσο ο κινεζικός στρατός εργάζεται ανοιχτά προς την κατεύθυνση της επιχειρησιακής ικανότητας για εισβολή στην Ταϊβάν.

Την Τετάρτη, κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης κατηγόρησαν την Ιαπωνία ότι πιθανώς παραβιάζει το μεταπολεμικό της Σύνταγμα - το οποίο περιορίζει τις στρατιωτικές της δυνάμεις σε αμυντικό ρόλο - λόγω σχεδίων για ανάπτυξη νέων πυραυλικών συστημάτων στο νησί Κιουσού.

Τα σχετικά ρεπορτάζ χαρακτήρισαν την ανάπτυξη αυτή και άλλες στρατιωτικές προμήθειες ως «αντιπαραθετικές» και προειδοποίησαν ότι «θα επηρεάσουν τελικά τις προοπτικές ειρηνικής ανάπτυξης ολόκληρης της περιοχής».

Το Shandong και το δεύτερο κινεζικό αεροπλανοφόρο, το Liaoning, εισήλθαν για πρώτη φορά σε τμήματα της ιαπωνικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης (ΑΟΖ) το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Το Shandong πέρασε από θαλάσσια περιοχή 550 χλμ νοτιοανατολικά του νησιού Μιγιάκο της Οκινάουα, πραγματοποιώντας απογειώσεις και προσγειώσεις μαχητικών και ελικοπτέρων βόρεια του Οκινότορι — του νοτιότερου ιαπωνικού νησιού — και εντός της ιαπωνικής ΑΟΖ.

Το Liaoning εντοπίστηκε την ίδια ημέρα 300 χλμ νοτιοδυτικά του ανατολικότερου ιαπωνικού νησιού, Μιναμιτόρι, πριν αποχωρήσει από την ιαπωνική ΑΟΖ για να πραγματοποιήσει αντίστοιχες ασκήσεις την Κυριακή, σύμφωνα με το πρακτορείο Kyodo.

Πηγή: skai.gr

