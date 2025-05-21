ΗΠΑ: Ο στρατός θα γιορτάσει με παρέλαση τα 250 χρόνια από την ίδρυσή του και όχι τα γενέθλια του Τραμπ

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν σχεδιάζει να γιορτάσει τα γενέθλια του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τα οποία συμπίπτουν με τις εορταστικές εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 250 ετών από την ίδρυση των ενόπλων δυνάμεων, στις 14 Ιουνίου.

Ο Τραμπ, που θα γίνει 79 ετών εκείνη την ημέρα, σκοπεύει να έχει κεντρικό ρόλο στους εορτασμούς, κατά τους οποίους στρατιώτες θα πέσουν με αλεξίπτωτα και θα του δωρίσουν μια χρυσή σημαία. Ο στρατός θα οργανώσει επίσης μια παρέλαση στη Λεωφόρο Συντάγματος της Ουάσινγκτον, έναν από τους κεντρικούς οδικούς άξονες της ομοσπονδιακής πρωτεύουσας.

Η παρέλαση δεν περιλαμβανόταν στον αρχικό σχεδιασμό της γιορτής και προστέθηκε μόλις στις αρχές του έτους. Δημοκρατικοί πολιτικοί και άλλοι κατηγορούν τον Τραμπ ότι προσπαθεί να σφετεριστεί την εκδήλωση.

Όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει κάποιο σχέδιο με το οποίο ο στρατός θα αναγνωρίσει επίσημα τα γενέθλια του προέδρου, ο εκπρόσωπός του, ο Στιβ Γούρεν, απάντησε: «Δεν νομίζω ότι έχουμε τέτοιο σχέδιο. Αυτά ήταν ανέκαθεν τα γενέθλια του στρατού (…) Είχαμε 249 προηγούμενες γιορτές. Είμαστε ενθουσιασμένοι που ο αρχιστράτηγος (σ.σ. ο πρόεδρος των ΗΠΑ) ενδιαφέρεται για τη 250ή επέτειο του στρατού και θα θέλει να παρακολουθήσει» τη γιορτή, πρόσθεσε.

Οι εορτασμοί θα κοστίσουν στον στρατό 25-45 εκατομμύρια δολάρια. Στην παρέλαση θα συμμετάσχουν άρματα M1A1 Abrams και άλλα βαρέα οχήματα. Οι ένοπλες δυνάμεις παίρνουν ήδη μέτρα για να προστατεύσουν τους δρόμους της πρωτεύουσας, τοποθετώντας μεταλλικές πλάκες σε ορισμένες περιοχές, ώστε να μην υποστούν ζημιές από τα άρματα. Εάν υπάρξει κάποια ζημιά, το κόστος για την επιδιόρθωση θα το επωμιστεί ο στρατός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.