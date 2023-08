Γιάκομπ Ελεμαν - Γένσεν: Tα F-16 εντός των ορίων της ουκρανικής επικράτειας Κόσμος 11:22, 21.08.2023 linkedin

Η Δανία και η Ολλανδία ανακοίνωσαν χθες ότι θα προμηθεύσουν την Ουκρανία με F-16, τα έξι πρώτα από τα οποία αναμένεται να παραδοθούν στις αρχές του επόμενου έτους