Ολλανδία και Δανία δίνουν στην Ουκρανία δεκάδες F-16 - Η σέλφι Ζελένσκι και Ρούτε με φόντο το μαχητικό - Βίντεο

Δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη F-16 θα παραδώσον στην Ουκρανία Ολλανδία και Δανία, όταν θα έχουν ικανοποιηθεί οι προϋποθέσεις για την μεταφορά τους, ανακοίνωσαν σήμερα Κυριακή ο Ολλανδός πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά την επίσκεψη του Ζελένσκι στη Χάγη. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας μίλησε για 42 μαχητικά.

Πρόκειται για την πρώτη πραγματική δέσμευση που αφορά την προμήθεια F-16 στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, η οποία πραγματοποιείται λίγες ημέρες αφότου οι ΗΠΑ ενέκριναν την πιθανή παράδοση αυτού του τύπου μαχητικών από την Ολλανδία και την Δανία.



Για «πρωτοποριακή συμφωνία» έκανε λόγο στο Instagram ο πρόεδρος της Ουκρανίας βγάζοντας σέλφι με τον Ρούτε. «Συγκεκριμένα βήματα. Τα τζετ θα είναι στον ουρανό της Ουκρανίας. Ευχαριστώ, Ολλανδία! Ευχαριστώ, Μαρκ! Ευχαριστώ όλους όσους βοηθούν!» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Σήμερα, κάναμε ένα ακόμη βήμα για να ενισχύσουμε την αεροπορική ασπίδα της Ουκρανίας. F-16. Αυτά τα αεροσκάφη θα χρησιμοποιηθούν για να κρατήσουν τους Ρώσους τρομοκράτες μακριά από πόλεις και κωμοπόλεις της Ουκρανίας. Ο Μαρκ Ρούτε και εγώ καταλήξαμε σε συμφωνία για τον αριθμό των F-16 που θα μεταφερθούν στην Ουκρανία μόλις οι πιλότοι και οι μηχανικοί μας ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους. 42 μαχητικά. Και αυτό είναι μόνο η αρχή» σημείωσε εξάλλου ο Ουκρανός πρόεδρος στο X.

Σημειώνεται ότι το Κίεβο συζητά με τη Σουηδία και για την απόκτηση μαχητικών Gripen.

