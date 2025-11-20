Οι νέοι που επιδιώκουν να αποφύγουν τη στρατιωτική θητεία στη Γερμανία θα μπορούσαν να καταφύγουν στη χρήση μαριχουάνας πριν παρουσιαστούν στη στρατολογική υπηρεσία, σύμφωνα με δηλώσεις του Γιαν φαν Άκεν, υψηλόβαθμου στελέχους του αριστερού κόμματος, Die Linke, .

Ο Γιαν φαν Άκεν ανέφερε ότι το κόμμα του ετοιμάζει έναν οδηγό που θα ονομάζεται: «Οι καλύτεροι τρόποι για να αποφύγετε τη στρατιωτική θητεία».

Υπενθυμίζεται ότι ο κυβερνητικός συνασπισμός υπό τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς συμφώνησε πρόσφατα σε ένα νέο πρόγραμμα εθελοντικής στρατιωτικής θητείας για τους νέους, με στόχο την ενίσχυση της Bundeswehr, των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων.

Η πρόταση, που αναμένεται να τεθεί προς έγκριση στο κοινοβούλιο, προβλέπει ότι όλοι οι άνδρες που έχουν γεννηθεί μετά το 2008 θα αξιολογούνται για πιθανή στρατιωτική θητεία.

Αν και αρχικά το πρόγραμμα θα είναι εθελοντικό, υπάρχει η δυνατότητα να εισαχθούν υποχρεωτικά μέτρα εάν δεν καλυφθούν οι απαιτούμενες θέσεις από εθελοντές. Ο Γιαν φαν Άκεν τόνισε ότι το κόμμα του έχει πολλές θετικές εμπειρίες να μοιραστεί με νέους που απλά δεν θέλουν να αναγκαστούν να φορέσουν στολή, με μία από αυτές να αφορά τη χρήση μαριχουάνας.

«Για παράδειγμα, λέγεται ότι το κάπνισμα ενός μεγάλου τσιγάρου μαριχουάνας πριν από την ιατρική εξέταση θα μπορούσε να βοηθήσει στο να κηρυχθεί κάποιος ακατάλληλος για θητεία», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η Αριστερά εκφράζει σαφή αντίθεση στα σχέδια επαναφοράς της στρατιωτικής θητείας.

Σημειώνεται ότι από τον Απρίλιο του 2024, η ψυχαγωγική χρήση και η περιορισμένη οικιακή καλλιέργεια μαριχουάνας είναι νόμιμες στη Γερμανία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.