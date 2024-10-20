Θεσσαλονίκη: Έστησαν φυτώριο κάνναβης σε διαμέρισμα - Έκρυψαν στο φούρνο χασίς

Συνελήφθησαν προχθές από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Παιονίας, στη Θεσσαλονίκη, ένας 35χρονος ελληνικής καταγωγής και ένας 39χρονος από την Αλβανία για καλλιέργεια, διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών,

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα thestival.gr, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών και σε έρευνα που έγινε σε διαμέρισμα που χρησιμοποιούσαν σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, εντοπίστηκε ειδικά διαμορφωμένος χώρος με 75 φυτά κάνναβης σε γλάστρες φυτωρίου, τα οποία και κατασχέθηκαν.

Κατασχέθηκε εξοπλισμός που χρησιμοποιούνταν για την καλλιέργεια τους (χρονοδιακόπτες ρεύματος, ψηφιακά θερμοκρασιόμετρα – υγρασιόμετρα, υγραντήρες, συσκευή μέτρησης PH, ανεμιστήρες κ.α.), καθώς και 2 κάμερες ασφαλείας άνευ καταγραφικού.

Στην οικία και μέσα σε ηλεκτρική συσκευή, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-7- συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους -2- κιλών και -349- γραμμαρίων και

-2- συσκευασίες με κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα) συνολικού βάρους -68- γραμμαρίων.

Επίσης κατασχέθηκε και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του αλλοδαπού άνδρα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-1- συσκευασία με κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα) βάρους -15- γραμμαρίων,

-2- συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους -34- γραμμαρίων και

μία ηλεκτρονική συσκευή μέτρησης PH.

Κατασχέθηκαν -2- οχήματα, καθώς και το χρηματικό ποσό των -980- ευρώ και -2- κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν στην κατοχή τους.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και τους παρέπεμψε στον Ανακριτή.

