Βίντεο που δημοσιοποίησε την Πέμπτη το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δείχνει Ρώσους στρατιώτες να κινούνται ελεύθερα μέσα από τα ερείπια στο νότιο τμήμα της ουκρανικής πόλης Ποκρόβσκ, περιπολώντας έρημους δρόμους πλαισιωμένους από καμένα συγκροτήματα κατοικιών.

Η Ρωσία απειλεί το Ποκρόβσκ για περισσότερο από έναν χρόνο, επιχειρώντας με μια κίνηση «λαβίδα» να το περικυκλώσει και να απειλήσει τις γραμμές ανεφοδιασμού. Οι ρωσικοί χάρτες δείχνουν πλέον την πόλη υπό ρωσικό έλεγχο και τα ουκρανικά στρατεύματα περικυκλωμένα στη γειτονική Μίρνοχραντ.

Οι ουκρανικοί χάρτες δείχνουν το Ποκρόβσκ ως γκρίζα ζώνη, εκτός ελέγχου και από τις δύο πλευρές, και τη Μίρνοχραντ όχι πλήρως περικυκλωμένη.

Η Μόσχα λέει ότι η κατάληψη του Ποκρόβσκ, που τα ρωσικά ΜΜΕ έχουν αποκαλέσει «η πύλη προς το Ντονέτσκ», θα της έδινε μια βάση για να κινηθεί βόρεια προς τις δύο μεγαλύτερες ουκρανικές πόλεις που παραμένουν υπό τον έλεγχο του Κιέβου στην περιοχή του Ντονέτσκ — το Κραματόρσκ και το Σλοβιάνσκ.

Στο βίντεο, το οποίο το Reuters μπόρεσε να επαληθεύσει ότι έχει τραβηχτεί στο νότιο Ποκρόβσκ, Ρώσοι στρατιώτες φαίνονται να περπατούν ανενόχλητοι κατά μήκος των άδειων δρόμων, με έναν να σπρώχνει ένα φορείο με ρόδες. Τα πλάνα δεν δείχνουν να δέχονται οποιαδήποτε επίθεση.

Παράθυρα και πόρτες κρέμονται θρυμματισμένα από μαυρισμένα και μισογκρεμισμένα κτίρια. Οι κλαδιά των σημύδων έχουν σκιστεί από βόμβες. Ακόμη και οι πινακίδες διάβασης πεζών είναι χτυπημένες και λυγισμένες. Δεν εμφανίζονται άμαχοι.

Ούτε η Ρωσία ούτε η Ουκρανία δίνουν στοιχεία για τις απώλειες στον πόλεμο, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμούν ότι 1,2 εκατομμύρια άνδρες έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί μέχρι στιγμής, καθιστώντας τον πόλεμο τον πιο θανατηφόρο στην Ευρώπη από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

