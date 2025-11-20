Βίντεο με ουκρανικό μαχητικό αεροσκάφος F-16 να καταδιώκει έναν ρωσικό πύραυλο κρουζ καθώς ίπταται πάνω από μια ουκρανική πόλη κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

A Ukrainian F-16 fighter jet hunts down a Russian cruise missile as it flies toward a Ukrainian city.



Western military aid helps saving civilian lives on a daily basis



🇺🇸🇺🇦 pic.twitter.com/eNFLS8vgzH November 20, 2025

Η δυτική στρατιωτική βοήθεια βοηθά στη διάσωση ζωών αμάχων σε καθημερινή βάση, και το βίντεο με το αμερικανικής κατασκευής μαχητικό είναι η απόδειξη

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει λάβει το προσχέδιο της αμερικανικής πρότασης για την επανεκκίνηση της διπλωματικής διαδικασίας με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, ανακοίνωσε στο μεταξύ το προεδρικό γραφείο την Πέμπτη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Ζελένσκι αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες να συζητήσει με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τα «βασικά σημεία που απαιτούνται για την επίτευξη της ειρήνης».

