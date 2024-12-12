Ο Έλτον Τζον δεν κρατάει τη γλώσσα του όταν πρόκειται για τη νομιμοποιημένη μαριχουάνα. Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Time, ο θρυλικός τραγουδιστής μοιράστηκε τις σκέψεις του για τη νομιμοποίηση της κάνναβης σε μέρη των ΗΠΑ και του Καναδά.

«Υποστηρίζω ότι είναι εθιστικό. Οδηγεί σε άλλα φάρμακα. Και όταν σε λιθοβολούν—και με έχουν λιθοβολήσει—δεν σκέφτεσαι κανονικά», είπε. «Η νομιμοποίηση της μαριχουάνας στην Αμερική και τον Καναδά είναι ένα από τα μεγαλύτερα λάθη όλων των εποχών».

Ο Έλτον Τζον παραμένει νηφάλιος για πολλά χρόνια. Είναι χορηγός του Eminem. Ο ίδιος ενορχήστρωσε μουσική του Άγγλου ποπ σταρ Ρόμπι Γουίλιαμς, την περίοδο της αποτοξίνωσής του, επεσήμανε η δημοσίευση. Ένας καλλιτέχνης για τον οποίο λυπάται που δεν μπόρεσε να βοηθήσει ήταν ο αείμνηστος George Michael, ο οποίος πάλεψε με την κατάχρηση ουσιών πριν πεθάνει από καρδιακή και ηπατική νόσο το 2016. Ήταν 53 ετών.

«Είναι δύσκολο να πεις σε κάποιον ότι είναι μ***», είπε ο Τζον για την προσπάθεια του να βοηθήσει τον Μάικλ. «Τελικά έκανα την επιλογή να παραδεχτώ ότι είμαι μ***».

Ο επί χρόνια συνεργάτης του Τζον, Μπέρνι Τάουπιν, είπε ότι όταν ο Τζον ήταν κολλημένος στα ναρκωτικά είχε τρομάξει γι' αυτόν. «Ήταν απολύτως φρικτό. Πολλές από τις δουλειές που κάναμε τις στιγμές που ήταν στα χειρότερα του, δεν ήταν το καλύτερο για κανέναν από τους δυο μας», είπε ο Τάουπιν. «Δεν μπόρεσα να επενδύσω δημιουργικά χρόνο για να γράψω υλικό για αυτόν, μέχρι να βρει τον εαυτό του», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.