Γερμανία: Πυροβολισμοί στο Αμβούργο - Μεταξύ των επτά νεκρών πιθανόν ο δράστης, λέει η αστυνομία - Δείτε βίντεο

8 τραυματίες σύμφωνα με την Bild - Άγνωστο παραμένει το κίνητρο του δράστη - Δεν πυροβόλησαν οι αστυνομικοί, λέει ο εκπρόσωπος της αστυνομίας

Μεταξύ των επτά νεκρών εκτιμάται πως μπορεί να βρίσκεται ο δράστης της επίθεσης χθες Πέμπτη το βράδυ σε χώρο εκδήλωσης Μαρτύρων του Ιεχωβά στην περιοχή Άλστερντορφ, στο βόρειο Αμβούργο.

In de wijk Alsterdorf in Hamburg vond een bloedbad plaats in een kerk waarbij meerdere doden vielen. De dodelijke schoten werden even na 21.00 uur afgevuurd in een "Koninkrijkszaal" van Jehovah's Getuigen - een gebouw dat wordt gebruikt voor aanbidding. pic.twitter.com/aqVsp6pymz — EllyB (@EllyB53292373) March 9, 2023

«Υπάρχουν ενδείξεις ότι ο δράστης μπορεί να είναι ο έβδομος νεκρός, ωστόσο δεν υπάρχει ακόμη βεβαιότητα. Αυτή τη στιγμή όμως μπορούμε να το υποθέσουμε», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας του Αμβούργου, διευκρινίζοντας ότι το κτίριο έχει στο μεταξύ ελεγχθεί από τις ειδικές δυνάμεις και είναι πλέον ασφαλές.

🚨BREAKING: 6 dead, many injured following mass shooting in Alsterdorf, Germanypic.twitter.com/QGk7wJHbac — Breaking News (@NewsJunkieBreak) March 9, 2023

Ο έβδομος νεκρός εντοπίστηκε στον δεύτερο όροφο του κτιρίου, σε απόσταση από τους άλλους έξι νεκρούς. Όλοι έφεραν τραύματα από σφαίρες.

Άγνωστο παραμένει το κίνητρο του δράστη.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε χθες το βράδυ στις 21:15 (τοπική ώρα· στις 22:15 ώρα Ελλάδας) για πυροβολισμούς σε κτίριο στο οποίο βρισκόταν σε εξέλιξη συνάντηση Μαρτύρων του Ιεχωβά.

Unsere Maßnahmen und Ermittlungen laufen mit Hochdruck. Sobald es gesicherte Informationen zum Einsatz in #GroßBorstel gibt, werden wir euch an dieser Stelle umgehend informieren.#schießerei #hh0903 — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) March 9, 2023

Οι αστυνομικοί που έφθασαν επιτόπου ανέφεραν έναν ακόμη πυροβολισμό κατά την προσέγγισή τους στο κτίριο. Οι ίδιοι πάντως δεν πυροβόλησαν, ανέφερε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, τουλάχιστον επτά άτομα σκοτώθηκαν και άλλα οκτώ τραυματίστηκαν — δύο είναι σοβαρά. Στην περιοχή, η οποία έχει αποκλειστεί, βρίσκεται σε εξέλιξη ευρείας κλίμακας επιχείρηση των αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίες, με μηνύματος μέσω ειδικής εφαρμογής, ενημέρωσαν τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους και να χρησιμοποιούν τα τηλέφωνά τους μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, «προκειμένου να μην καταρρεύσουν οι γραμμές».

Τα συλλυπητήριά του εξέφρασε ο δήμαρχος Αμβούργου Πέτερ Τσέντσερ, ο οποίος κάλεσε μεταξύ άλλων τους πολίτες να ακολουθούν τις συστάσεις της αστυνομίας, ενώ η αρχιεπισκοπή του Αμβούργου σε ανακοίνωσή της ανέφερε «είμαστε συγκλονισμένοι και άναυδοι. Συμπαραστεκόμαστε σε αυτούς που τραυματίστηκαν, στις οικογένειες των θυμάτων και στα μέλη των σωστικών συνεργείων και προσευχόμαστε για αυτούς που έχασαν βάναυσα τη ζωή τους».

Die Meldungen aus Alsterdorf / Groß Borstel sind erschütternd. Den Angehörigen der Opfer gilt mein tiefes Mitgefühl. Die Einsatzkräfte arbeiten mit Hochdruck an der Verfolgung des / der Täter & der Aufklärung der Hintergründe. Bitte beachten Sie die Hinweise der @PolizeiHamburg. https://t.co/38UcdguLzH — Peter Tschentscher (@TschenPe) March 9, 2023

🇩🇪 Shooting in a church in Hamburg, Germany. Local media reports at least 30 injured and 6 dead. The perpetrators are on the run.pic.twitter.com/0fZ2J2Kbs5 — SemperFidelis17 (@FidelisSemper17) March 9, 2023

In Hamburg, Germany (Alsterdorf district), at least six people died after shooting at the center of Jehovah's Witnesses.



Local sources can be found around 9:00 pm allowable time. After that, a major police operation began in the area, carried out by the Hamburg police. pic.twitter.com/CRJ1lZhYo4 — Животный мир (@dragon_of_time_) March 9, 2023

In #Hamburg #Germany #Alsterdorf district at least six people died after a shooting at a Jehovah's Witnesses center. Local sources can be found at around the 9:00 p.m. time allowed. After that a large police operation began in the area which was carried out by the Hamburg police. pic.twitter.com/8AL5EUzNuR — محمد سعيد (@LordCat1980) March 9, 2023

