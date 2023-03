Γερμανία: Τουλάχιστον 6 νεκροί και πολλοί τραυματίες σε επίθεση ενόπλων στο Αμβούργο - Δείτε βίντεο

Τουλάχιστον έξι νεκρούς και «πολλούς» τραυματίες - εκ των οποίων δύο σε πολύ σοβαρή κατάσταση - άφησαν πίσω τους τουλάχιστον δύο άνδρες που άνοιξαν πυρ στην περιοχή 'Αλστερντορφ του Αμβούργου.

Σύμφωνα με το δίκτυο RTL, βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας και των σωστικών συνεργείων, ενώ η περιοχή έχει αποκλειστεί. Αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για αλλεπάλληλους πυροβολισμούς. Οι δράστες για την ώρα διαφεύγουν.

