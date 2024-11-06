Καταρρέει στη Γερμανία ο κυβερνητικός συνασπισμός, καθώς ο αρχηγός του Κόμματος των Ελεύθερων Δημοκρατών (FDP) και υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Κρίστιαν Λίντνερ πρότεινε στον καγκελάριο Όλαφ Σολτς (SPD) να ανοίξει τον δρόμο για νέες εκλογές στις αρχές του επόμενου έτους. Όπως ανέφερε το πρακτορείο Reuters, ο Όλαφ Σολτς απέρριψε την πρόταση του Λίντνερ και τον έπαψε από υπουργό Οικονομικών.

Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς θα διεξαγάγει ψήφο εμπιστοσύνης στις 15 Ιανουαρίου, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει νέες εκλογές μέχρι τον Μάρτιο, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο ARD.

Ο Όλαφ Σολτς ανακοίνωσε κυβέρνηση ανοχής μέχρι τις 15 Ιανουαρίου, ώστε να περάσει ο προϋπολογισμός με τη στήριξη Μερτς και να λειτουργήσει ομαλά η κυβέρνηση στη Γερμανία.

Όπως μεταδίδει η εφημερίδα, η οποία επικαλείται συμμετέχοντες στη συνεδρίαση της κυβερνητικής επιτροπής η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη στην καγκελαρία, ο κ. Λίντνερ υποστήριξε ότι οι τελευταίες ημέρες έδειξαν ότι δεν υπάρχει αρκετός κοινός τόπος μεταξύ των κυβερνητικών εταίρων (SPD, Πρασίνων, FDP) προκειμένου να επιτευχθεί πραγματική οικονομική ανάκαμψη. Την προηγούμενη εβδομάδα ο Κρίστιαν Λίντνερ κατέθεσε κείμενο θέσεων με το οποίο απαιτούσε την άμεση αναστολή της πολιτικής για το κλίμα και σχεδόν εκ βάθρων αναθεώρηση της οικονομικής στρατηγικής της κυβέρνησης, αφήνοντας να εννοηθεί ότι από την αποδοχή των προτάσεών του εξαρτάται και η παραμονή του FDP στην κυβέρνηση.

Όπως αναφέρουν διεθνή ΜΜΕ, Σολτς και Λίντνερ είχαν διαφορετικές απόψεις σχετικά με την κατεύθυνση του προϋπολογισμού. Οι διαφορές δεν ξεπεράστηκαν, με συνέπεια ο μεν υπουργός Οικονομικών να ζητήσει τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών, ο δε Όλαφ Σολτς να τον πάψει από τη θέση του.

Το μεγάλο ερώτημα που τίθεται, πλέον, είναι το τι μέλλει γενέσθαι με τον κυβερνητικό συνασπισμό...

Πηγή: skai.gr

