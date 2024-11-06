Ο Σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος συνεχάρη τον Τραμπ για τη νίκη του

Ο Σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν συνεχάρη τον Ντόναλντ Τραμπ για τη νίκη του στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε σήμερα, αναφέρει το σαουδαραβικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

Ο πρίγκιπας είπε στον Τραμπ ότι το Ριάντ ελπίζει στην ενίσχυση των στρατηγικών σχέσεων των δύο χωρών, αναφέρει το σαουδαραβικό πρακτορείο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

