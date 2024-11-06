Διεθνής Αμνηστία: «Ανησυχητικές πληροφορίες» σχετικά με τη μεταφορά της Άχου Νταριαΐ σε ψυχιατρική κλινική

Η ΜΚΟ Διεθνής Αμνηστία έκανε χθες λόγο στο Χ για «ανησυχητικές πληροφορίες» σχετικά με τη μεταφορά της Άχου Νταριαΐ, σε ψυχιατρική κλινική και υπενθύμισε ότι «οι ιρανικές αρχές εξισώνουν την απόρριψη της υποχρεωτικής χρήσης της μαντίλας με ένα «ψυχικό πρόβλημα» που χρειάζεται «θεραπεία».

Η Ιρανή φοιτήτρια, Άχου Νταριαΐ, που συνελήφθη το Σάββατο, αφότου έβγαλε τα ρούχα της στο Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης για να διαμαρτυρηθεί για τους κανόνες χιτζαμπ, «έχει μεταφερθεί σε ένα κέντρο εξειδικευμένης φροντίδας», ανακοίνωσε η ιρανική πρεσβεία στο Παρίσι, σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε σήμερα.

«Η εν λόγω φοιτήτρια πάσχει από ψυχολογική ευθραυστότητα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σε ένα κέντρο εξειδικευμένης φροντίδας», ανέφερε στο δελτίο Τύπου η ιρανική πρεσβείαστο οποίο δεν διευκρινίζεται το όνομα του ιδρύματος.

Νωρίτερα σήμερα, ο υπουργός Επιστημών, Έρευνας και Τεχνολογιών του Ιράν Χουσέιν Σιμαέι χαρακτήρισε «ανήθικη» τη συμπεριφορά της νεαρής γυναίκας, χωρίς να δώσει κάποια ένδειξη σχετικά με την τύχη της.

Η φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Azad της Τεχεράνης συνελήφθη το Σάββατο, αφού έμεινε μόνο με τα εσώρουχά της προκειμένου, σύμφωνα με ομάδες ακτιβιστών που αποκάλυψαν την υπόθεση, να διαμαρτυρηθεί κατά της παρενόχλησης αξιωματούχων ασφαλείας, οι οποίοι την κατηγορούσαν ότι δεν σεβόταν τον αυστηρό ισλαμικό ενδυματολογικό κώδικα.

Σε βίντεο που έγιναν σύντομα viral, η γυναίκα διακρίνεται να περπατάει αργά μπροστά από το πανεπιστήμιο φορώντας τα εσώρουχά της, προτού τη μεταφέρουν με τη βία σε ένα αυτοκίνητο άνδρες με πολιτικά.

Η φοιτήτρια, μητέρα δύο παιδιών που έχει χωρίσει από τον σύζυγό της, «μόλις αποκατασταθεί η υγεία της θα επιστρέψει στις σπουδές της στο πανεπιστήμιο», εφόσον το ίδρυμα την αποδεχθεί, προστίθεται στο δελτίο Τύπου της πρεσβείας.

Αρνούμενη οποιαδήποτε ψυχική διαταραχή, η ακτιβίστρια που διαμένει στις ΗΠΑ Μασίχ Αλινετζάντ περιέγραψε στο Χ μία φοιτήτρια «όχι μονάχα πνευματικά υγιή, αλλά επίσης μία γυναίκα θαρραλέα και γεμάτη χαρά και ενέργεια», επικαλούμενη πηγές που τη γνωρίζουν.

Από την αποκάλυψη της υπόθεσης, η νεαρή γυναίκα έχει αναδειχθεί σε ένα νέο σύμβολο της μάχης των γυναικών στο Ιράν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.