Η Κίνα συνεχάρη σήμερα τον Ντόναλντ Τραμπ για τη νίκη του στις προεδρικές εκλογές δια του εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών.

«Σεβόμαστε την επιλογή του αμερικανικού λαού και συγχαίρουμε τον κ. Τραμπ για την εκλογή του στην προεδρία» των ΗΠΑ, αναφέρεται στην ανακοίνωση του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

Η εκπρόσωπος του υπουργείου Μάο Νινγκ είχε δηλώσει νωρίτερα σήμερα ότι η Κίνα ελπίζει σε μια "ειρηνική συνύπαρξη" με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς οι προβλέψεις αφήναν να διαφανεί η νίκη του Τραμπ απέναντι στην Κάμαλα Χάρις.

«Θα συνεχίσουμε να εξετάζουμε και να διαχειριζόμαστε τις σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ στη βάση των αρχών του αμοιβαίου σεβασμού, της ειρηνικής συνύπαρξης και της αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας», δήλωσε σε ενημέρωση του Τύπου.

Όπως και αλλού στον κόσμο, οι αμερικανικές εκλογές παρακολουθούνταν στενά στην Κίνα.

Και οι δύο υποψήφιοι έκαναν εκστρατεία υποσχόμενοι να φανούν πιο αυστηροί απέναντι στο Πεκίνο. Ο Τραμπ υποσχέθηκε συγκεκριμένα την επιβολή τελωνειακών δασμών 60% σε όλα τα κινεζικά εμπορεύματα που εισάγονται στις ΗΠΑ.

Η Κίνα απέναντι στις προαναγγελθείσες αναταράξεις μιας νέας εποχής Τραμπ

Με την επανεκλογή του Τραμπ, η Κίνα μπορεί να περιμένει τέσσερα χρόνια αυξημένων τελωνειακών δασμών, εντάσεων και λογομαχιών, δηλώνουν ειδικοί που υπογραμμίζουν ωστόσο ότι η φήμη του ως διαπραγματευτή θα μπορούσε να λειτουργήσει προς όφελος του Πεκίνου.

«Θεωρώ ότι θα υπάρχουν περισσότερες αναταράξεις, περισσότερες συγκρούσεις, περισσότερες αβεβαιότητες, ακόμη και περισσότεροι κίνδυνοι στις σινοαμερικανικές σχέσεις κατά τη διάρκεια των επόμενων τεσσάρων ετών», δηλώνει στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Βου Σινμπό, διευθυντής του Κέντρου αμερικανικών σπουδών του Πανεπιστημίου Φουντάν, στη Σανγκάη.

Η πρόταση αυτή μπορεί να πλήξει εισαγόμενα κινεζικά προϊόντα αξίας 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων, υπολόγισε η εταιρία PineBridge Investments.

Ένα σενάριο που φέρνει άσχημες μνήμες στο Πεκίνο.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του (2017-2021), ο Τραμπ είχε εξαπολύσει έναν σκληρό εμπορικό πόλεμο κατά του ασιατικού γίγαντα, επιβάλλοντας τεράστιους τελωνειακούς δασμούς στα κινεζικά προϊόντα.

Με μια κινεζική οικονομία που βιώνει σήμερα έναν από τους χειρότερους ρυθμούς ανάπτυξής της εδώ και χρόνια, το Πεκίνο προφανώς δεν θέλει πρόσθετες εντάσεις με τις ΗΠΑ, τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της, εκτιμούν αναλυτές.

«Οι εμπορικές και οικονομικές σχέσεις θα είναι αυτές που θα πληγούν περισσότερο», προβλέπει ωστόσο ο Βου Σινμπό, του Πανεπιστημίου Φουντάν. «Ήδη είπε (ο Τραμπ) ότι θα παίξει το χαρτί των τελωνειακών υπερφόρων κατά της Κίνας».

Το ποσοστό 60% θα μπορούσε ωστόσο να είναι μια απλή τακτική εκ μέρους ενός άνδρα που καυχιόταν πάντα για τις διαπραγματευτικές του ικανότητες.

«Αυτό που έμαθαν οι Κινέζοι από τον Τραμπ, είναι ότι λέει πολλά γιατί είναι παρορμητικός, αλλά δεν υλοποιεί απαραίτητα τις απειλές του», δηλώνει ο Χου Τιανγκ Μπουν, καθηγητής στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Νανιάνγκ, στη Σιγκαπούρη. «Είναι ανοιχτός στη διαπραγμάτευση αλλά ταυτόχρονα, έχει την τάση να πηγαίνει στα άκρα», προσθέτει.

Ο μεγιστάνας παρουσιάζεται ως εξαίρετος διαπραγματευτής που έχει μια μοναδική επαφή με ορισμένους ξένους ηγέτες, κυρίως αυταρχικών χωρών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

