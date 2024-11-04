Γερμανία: Τραμπ ή Χάρις στον Λευκό Οίκο; Αγωνία στο Βερολίνο

Aνταπόκριση

Ντόναλντ Τραμπ ή Κάμαλα Χάρις; Και τι θα σημαίνει μια επανεκλογή Τραμπ ή μια εκλογή Χάρις στις ΗΠΑ για τις σχέσεις με το Βερολίνο, την ευρωατλαντική συμμαχία, την Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή και στο βάθος τις σχέσεις με την Κίνα;



Στο Βερολίνο τα κόμματα της συγκυβέρνησης αλλά και οι Χριστιανοδημοκράτες δεν κρύβουν την έντονη ανησυχία τους για το ενδεχόμενο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ να αναδειχθεί ο Τραμπ, κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με τους κοινούς νατοϊκούς στόχους και την κοινή ως τώρα γραμμή της Δύσης απέναντι στη Μόσχα και τον Βλάντιμιρ Πούτιν.



Από την άλλη πλευρά η Εναλλακτική για τη Γερμανία διά της συμπροέδρου της Αλίς Βάιντελ ήδη από το καλοκαίρι διαμηνύει ότι εύχεται να επανεκλεγεί ο Τραμπ για να τελειώσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πάντως η αριστερή Συμμαχία Βάγκενκνεχτ κρατά αποστάσεις και δεν έχει υποστηρίξει ανοιχτά τον Τραμπ.

Τι λένε οι γερμανικές δημοσκοπήσεις

Την ίδια ώρα σύμφωνα με το Πολιτικό Βαρόμετρο, τη μεγάλη πολιτική δημοσκόπηση του δημόσιου δικτύου ZDF, το 45% των Γερμανών ερωτηθέντων πιστεύει ότι θα εκλεγεί η Κάμαλα Χάρις και το 38% ο Ντ. Τραμπ. Πριν από δύο εβδομάδες όμως το 72% ήταν υπέρ της Χάρις και μόλις το 23% υπέρ του Τραμπ. Σύμφωνα με την ίδια δημοσκόπηση το 88% των ερωτηθέντων θεωρεί το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών «πολύ σημαντικό» ή «σημαντικό» για τη Γερμανία.



Ενδιαφέρον έχει ότι το 71% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι εάν κερδίσει ο Ντόναλντ Τραμπ τις εκλογές αναμένεται επιδείνωση των μεγάλων διεθνών κρίσεων και μόλις ένα 9% θεωρεί ότι θα επέλθει «ηρεμία» στο διεθνές γεωπολιτικό πεδίο. Το 72% των συμμετεχόντων στη δημοσκόπηση από όλο το πολιτικό φάσμα εκτιμά επίσης ότι μια επανεκλογή Τραμπ δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια στην Ευρώπη ούτε τη στρατιωτική συνοχή εντός του ΝΑΤΟ.

Η γερμανική κυβέρνηση δίνει τη δική της μάχη

Στο μεταξύ κι ενώ όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στις ΗΠΑ, στο Βερολίνο διεξάγεται αυτές τις μέρες ένα ενδοκυβερνητικό μπρα ντε φερ μετά τις 18 θέσεις του Κρίστιαν Λίντνερ για τον οικονομικό μετασχηματισμό της Γερμανίας, θέσεις που ερμηνεύονται από αναλυτές αλλά και από στελέχη του κυβερνητικού συνασπισμού ως ρήεξη με τις συμφωνηθείσες αρχές εντός της συγκυβέρνησης.



Οι διαβουλεύσεις είναι αλλεπάλληλες, ενώ χθες Κυριακή ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς συναντήθηκε με τον υπ. Οικονομικών και πρόεδρο των Φιλελευθέρων Κρίστιαν Λίντνερ κατιδίαν. Σήμερα αναμένονται νέες επαφές με όλους τους κυβερνητικούς εταίρους αλλά και τα προεδρεία των τριών κομμάτων του συνασπισμού Σοσιαλδημοκρατών, Πρασίνων και Φιλελευθέρων για την ψήφιση του προϋπολογισμού λιτότητας και την πορεία των τριών κομμάτων τους επόμενους κρίσιμους μήνες.



Όλα κρέμονται από μια κλωστή. Ακόμη κι αν επιτευχθεί συμφωνία για τον προϋπολογισμό, όλα δείχνουν πώς ανοίγει ο δρόμος για τις κάλπες. Μένει να φανεί αν αυτό θα γίνει πριν από το προγραμματισμένο ραντεβού του Σεπτεμβρίου του 2025.

