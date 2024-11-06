Γερμανία: Απόψε η κρίσιμη συνεδρίαση των κυβερνητικών εταίρων

Στην αποψινή συνεδρίαση της κυβερνητικής επιτροπής δεν αποκλείεται να κριθεί το μέλλον του κυβερνητικού συνασπισμού (SPD, Πράσινοι, FDP), καθώς η διαμάχη των εταίρων και η αδυναμία τους να συμφωνήσουν σε θεμελιώδη ζητήματα, όπως ο προϋπολογισμός του 2025, έχει κλιμακωθεί επικίνδυνα, ειδικά μετά το κείμενο θέσεων που κατέθεσε ο αρχηγός των Φιλελευθέρων (FDP) και υπουργός Οικονομικών Κρίστιαν Λίντνερ, στο οποίο τίθεται υπό αμφισβήτηση σχεδόν το σύνολο της κυβερνητικής πολιτικής.

Έπειτα από αλλεπάλληλες συναντήσεις μεταξύ των τριών επικεφαλής του συνασπισμού, του καγκελάριου Όλαφ Σολτς από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD), του αντικαγκελάριου και υπουργού Οικονομίας Ρόμπερτ Χάμπεκ (Πράσινοι) και του κ. Λίντνερ, στην καγκελαρία θα συνεδριάσει απόψε ο συνασπισμός σε διευρυμένη σύνθεση περίπου 20 ατόμων, σε μια ύστατη προσπάθεια να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των εταίρων. Νωρίτερα, ο Ρόμπερτ Χάμπεκ υπογράμμισε την σημασία η Γερμανία να παραμείνει «απολύτως ικανή για δράση» ενόψει της κυβερνητικής αλλαγής στις ΗΠΑ. Συγχαίροντας τον Ντόναλντ Τραμπ για την εκλογική του νίκη, ο κ. Χάμπεκ τόνισε ότι η Γερμανία και οι ΗΠΑ είναι στενά συνδεδεμένες τόσο στο πεδίο της οικονομίας όσο και σε επίπεδο αξιών. «Είναι χρέος μας να συνεχίσουμε και στο μέλλον. Πρέπει να είναι σαφές προς όλους ότι ωφελούμαστε όλοι όταν συνεργαζόμαστε και ότι όλοι χάνουμε όταν ενεργούμε χωριστά», ανέφερε και ανέδειξε την ανάγκη η Ευρώπη να αναλάβει περισσότερες ευθύνες και στον τομέα της ασφάλειας. «Η Γερμανία πρέπει να αναλάβει και να εκπληρώσει την ιδιαίτερη ευθύνη της, να είναι αξιόπιστος και αποτελεσματικός εταίρος στην Ευρώπη και να τεθεί στην υπηρεσία της. Όλα όσα κάνουμε, πρέπει να τα κάνουμε ως Ευρωπαίοι. Και αυτό ισχύει και για την αποφασιστική στήριξη της Ουκρανίας. Η ελευθερία της είναι αποφασιστικής σημασίας για την ασφάλεια και την ειρήνη στην Γερμανία και στην Ευρώπη. Είναι καιρός για ανάληψη πολιτικής ευθύνης. Σε αυτή την κατάσταση η Γερμανία πρέπει να είναι απολύτως ικανή για δράση», πρόσθεσε ο αντικαγκελάριος, ο οποίος έχει κατ΄επανάληψη ταχθεί κατά της διάλυσης του κυβερνητικού συνασπισμού, προειδοποιώντας ότι «αυτή θα ήταν η χειρότερη στιγμή» για κάτι τέτοιο. Ο υπουργός Οικονομίας προχώρησε ήδη σε παραχωρήσεις προς τον αρχηγό του FDP, καθώς δέχθηκε τα περίπου 10 δισεκατομμύρια με τα οποία επρόκειτο να επιδοτηθεί η Intel για την κατασκευή εργοστασίου μικροτσίπ στην Γερμανία, να διατεθούν, μετά το «πάγωμα» του σχεδίου, για το κλείσιμο του δημοσιονομικού κενού και όχι για πολιτικές προστασίας του κλίματος.

«Θα ξεκαθαρίσουμε την κατάσταση το συντομότερο δυνατό», διαβεβαίωσε ο Κρίστιαν Λίντνερ, χωρίς ωστόσο να σχολιάσει το κείμενο θέσεων που υπέβαλε και το εάν οι απαιτήσεις που διατυπώνει σε αυτό αποτελούν και προϋπόθεση για την παραμονή του κόμματός του στον κυβερνητικό συνασπισμό. Ο αρχηγός του SPD Λαρς Κλινγκμπάιλ έκανε από την πλευρά του λόγο για «εβδομάδα των αποφάσεων». Ο ίδιος ο καγκελάριος δήλωσε χθες ότι πρέπει όλοι να ανταποκριθούν στις ευθύνες τους και η υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ ζήτησε «να συμμαζευτούμε όλοι». Την ίδια ώρα η αντιπολίτευση ζητά διάλυση του συνασπισμού και πρόωρες εκλογές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.