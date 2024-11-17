Ζελένσκι για απόφαση Μπάιντεν: Τέτοια πράγματα δεν ανακοινώνονται - Οι πύραυλοι μιλούν από μόνοι τους

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Κυριακή ότι «οι πύραυλοι μιλούν από μόνοι τους» και «τέτοια πράγματα δεν ανακοινώνονται», απαντώντας στις αναφορές ότι η Ουάσιγκτον είχε παραχωρήσει στο Κίεβο την άδεια να πραγματοποιήσει επιδρομές βαθύτερα στη Ρωσία με πυραύλους αμερικανικής κατασκευής.

Σήμερα, πολλά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι λάβαμε την άδεια να προχωρήσουμε στις κατάλληλες ενέργειες. Αλλά τα χτυπήματα δεν γίνονται με λόγια. Τέτοια πράγματα δεν ανακοινώνονται. Οι πύραυλοι θα μιλήσουν από μόνοι τους", είπε στην απογευματινή του ομιλία.

Σύμφωνα με τους ΝΥΤ, η κυβέρνηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν αποφάσισε να άρει τους περιορισμούς για τη χρήση από την Ουκρανία αμερικανικών όπλων μεγάλου βεληνεκούς για πλήγματα βαθιά εντός του ρωσικού εδάφους, σε μια σημαντική αλλαγή στην πολιτική των ΗΠΑ απέναντι στην Ουκρανία.

Η χαλάρωση των περιορισμών που επιτρέπουν στο Κίεβο να χρησιμοποιήσει το σύστημα ATACMS, για να χτυπήσει στόχους εντός της Ρωσίας αποτελεί σημαντική ανατροπή στην πολιτική των ΗΠΑ και έρχεται καθώς περίπου 10.000 επίλεκτοι στρατιώτες της Βόρειας Κορέας έχουν αναπτυχθεί στο Κουρσκ, μια περιοχή της Ρωσίας κατά μήκος των βορείων συνόρων της Ουκρανίας, για να βοηθήσουν τις δυνάμεις της Μόσχας να ανακτήσουν το έδαφος που κέρδισε η Ουκρανία.

Τα όπλα είναι πιθανό να χρησιμοποιηθούν αρχικά εναντίον ρωσικών και βορειοκορεατικών στρατευμάτων για την υπεράσπιση των ουκρανικών δυνάμεων στην περιοχή Κουρσκ της δυτικής Ρωσίας.

Τα πρώτα βαθιά πλήγματα είναι πιθανό να πραγματοποιηθούν χρησιμοποιώντας πυραύλους ATACMS, οι οποίοι έχουν βεληνεκές έως και 306 χιλιόμετρα, σύμφωνα με πηγές.

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει.

Η κίνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, δύο μήνες πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του Ντόναλντ Τραμπ στις 20 Ιανουαρίου, έρχεται μετά από μήνες εκκλήσεων του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι να επιτρέψει στον στρατό της Ουκρανίας να χρησιμοποιήσει αμερικανικά όπλα για να χτυπήσει στρατιωτικούς στόχους βαθιά εντός της ρωσικής επικράτειας.

Πηγή: skai.gr

