Το Ιράν δημοσίευσε φωτογραφία του Αγιατολάχ Χαμενεΐ μετά τις αναφορές ότι είναι σε κώμα

Η εικόνα τον δείχνει στο γραφείο του να συνομιλεί με τον πρεσβευτή του Ιράν στον Λίβανο Μοτζτάμπα Αμανί, ο οποίος τραυματίστηκε στη Βηρυτό από την επίθεση του Ισραήλ με τους βομβητές τον Σεπτέμβριο

Αγιατολάχ Χαμενεΐ

Το Ιράν δημοσίευσε την Κυριακή μια φωτογραφία του Ανώτατου Ηγέτη Αγιατολάχ Χαμενεΐ σε απάντηση των αναφορών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είναι σε κώμα.

Η εικόνα τον δείχνει στο γραφείο του να συνομιλεί με τον πρεσβευτή του Ιράν στον Λίβανο Μοτζτάμπα Αμανί, ο οποίος τραυματίστηκε στη Βηρυτό από την επίθεση του Ισραήλ με τους βομβητές τον Σεπτέμβριο.

Πολλές αναφορές χωρίς πηγή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ισχυρίζονταν τις τελευταίες ημέρες ότι ο Χαμενεΐ βρίσκεται σε κώμα ενώ άλλες υποστήριζαν ότι είχε πεθάνει ή ότι είχε προτείνει τον γιο του ως διάδοχό του σε μια πρόσφατη μυστική συνάντηση.

