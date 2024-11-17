Το Ιράν δημοσίευσε την Κυριακή μια φωτογραφία του Ανώτατου Ηγέτη Αγιατολάχ Χαμενεΐ σε απάντηση των αναφορών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είναι σε κώμα.

Η εικόνα τον δείχνει στο γραφείο του να συνομιλεί με τον πρεσβευτή του Ιράν στον Λίβανο Μοτζτάμπα Αμανί, ο οποίος τραυματίστηκε στη Βηρυτό από την επίθεση του Ισραήλ με τους βομβητές τον Σεπτέμβριο.

Πολλές αναφορές χωρίς πηγή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ισχυρίζονταν τις τελευταίες ημέρες ότι ο Χαμενεΐ βρίσκεται σε κώμα ενώ άλλες υποστήριζαν ότι είχε πεθάνει ή ότι είχε προτείνει τον γιο του ως διάδοχό του σε μια πρόσφατη μυστική συνάντηση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.