Γερμανία: Πάνω από 60.000 εγκλήματα με πολιτικά κίνητρα

Αποτελεί αρνητικό ρεκόρ από το 2001, όταν άρχισαν να καταγράφονται στατιστικά στοιχεία για εγκλήματα με πολιτικό υπόβαθρο στη Γερμανία. «Καμία ανοχή της συνταγματικής τάξης».Είναι «σημεία των καιρών» θα μπορούσε να πει κανείς. Απότοκα δύο πολέμων που μαίνονται στη γειτονιά της Ευρώπης και έχουν άμεσες αντανακλάσεις στη Γερμανία. Απότοκα της ανόδου της ακροδεξιάς, του αντισημιτισμού αλλά και παρεπόμενα των κοινωνικών εντάσεων που έφερε στην επιφάνεια η πανδημία αλλά και η κρίση του πληθωρισμού στη Γερμανία.



Σύμφωνα με τα νέα στατιστικά στοιχεία που παρουσίασε χθες στο Βερολίνο η Γερμανίδα υπ. Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ και ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Εγκληματολογικής Υπηρεσίας Χόλγκερ Μυνχ, ο αριθμός των εγκλημάτων με πολιτικά κίνητρα που έφτασε στις γερμανικές αρχές ξεπέρασε το 2023 τις 60.000.



Ενόψει ευρωεκλογών αλλά και των τριών κρίσιμων κρατιδιακών εκλογών τον Σεπτέμβριο σε Θουριγγία, Σαξονία και Βρανδεμβούργο, ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία που αποτυπώνουν αύξηση των επιθέσεων εναντίον αιρετών αξιωματούχων και πολιτικών σε επίπεδο ομοσπονδίας, κρατιδίων αλλά και ευρωβουλευτών.



Οι επιθέσεις σε βάρος προσώπων που έχουν ή διεκδικούν κάποιο πολιτικό αξίωμα παίρνουν κυρίως τη μορφή απειλών, προσβολών, ακόμη και σωματικών επιθέσεων, όπως επίσης και επιθέσεων σε πολιτικά γραφεία ή σπίτια με πρόκληση υλικών ζημιών.

Ακροδεξιά εγκληματικότητα: η μεγαλύτερη απειλή

Ο αριθμός των 60.000 πολιτικά υποκινούμενων ποινικών πράξεων αποτελεί μάλιστα ρεκόρ από το 2001. Ειδικότερα, σχεδόν 30.000 από τα καταγεγραμμένα ως εγκλήματα με πολιτικό υπόβαθρο τοποθετούνται στο φάσμα της ακροδεξιάς, σημειώνοντας αύξηση γύρω στο 23% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Στη συγκεκριμένη κατηγορία ποινικών αδικημάτων, στην οποία συμπεριλαμβάνονται απειλές, προσβολές ή φθορές ξένων περιουσιών, καταγράφεται επίσης και αυξημένη χρήση προπαγανδιστικών μέσων ή η αναβίωση της χρήσης απαγορευμένων, αντισυνταγματικών ναζιστικών συμβόλων.



Σημαντική αύξηση παρατηρείται και σε εγκλήματα με αντισημιτικό υπόβαθρο, με καταλύτη, σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, την εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή μετά την 7η Οκτωβρίου του 2023.



Όπως διαφάνηκε χθες από τη συνέντευξη Τύπου στο Βερολίνο, τόσο η Γερμανίδα υπ. Εσωτερικών όσο και ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Εγκληματολογικής Υπηρεσίας θεωρούν «νούμερο ένα» κίνδυνο για τη γερμανική συνταγματική τάξη και τη δημοκρατία τα εγκλήματα με ακροδεξιό υπόβαθρο.

Ανησυχία για την εγκληματικότητα και με θρησκευτικά κίνητρα

Αύξηση όμως καταγράφεται και στον αριθμό των εγκλημάτων και στο φάσμα της αντισυστημικής, άκρας αριστεράς, σε μικρότερη όμως κλίμακα και ειδικότερα σε βάρος αστυνομικών. Αντίστοιχα ανοδική είναι και η τάση που σημειώνεται και στο πεδίο των εγκλημάτων με θρησκευτικό υπόβαθρο. Τόσο ως προς τα εγκλήματα που σχετίζονται με συγκεκριμένες θρησκευτικές κοσμοθεωρήσεις όσο και με εγκλήματα που στρέφονται εναντίον θρησκευτικών κοινοτήτων.



Ως ιδιαίτερα «υψηλό» χαρακτηρίζει μάλιστα η Ομοσπονδιακή Εγκληματολογική Υπηρεσία τον κίνδυνο που σχετίζεται με τον ισλαμιστικό εξτρεμισμό ή την ισλαμιστική τρομοκρατία.



Όπως ανέφερε ο Μυνχ, στο επίκεντρο των γερμανικών αρχών βρίσκονται φερόμενοι τζιχαντιστές, οι οποίοι ενεργούν είτε ως μεμονωμένοι δράστες είτε ως μέλη εξτρεμιστικών ή τρομοκρατικών ομάδων. Μάλιστα η τεταμένη κατάσταση στη Μέση Ανατολή συνεκτιμάται ως πρόσθετος και μάλιστα αστάθμητος παράγοντας κινδύνου για τη γερμανική ασφάλεια.

