«Μην παραχαράσσετε την ιστορία»: Οργή Βερολίνου για ρωσικό σχολικό βιβλίο - Μιλά για προσάρτηση της Αν. Γερμανίας από τη Δυτική Κόσμος 13:08, 03.10.2023

Στο νέο σχολικό εγχειρίδιο ιστορίας Ρώσοι μαθητές διδάσκονται ότι η Γερμανική Επανένωση προέκυψε από την προσάρτηση της Ανατολικής από τη Δυτική Γερμανία. Γερμανικές αντιδράσεις