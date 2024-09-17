Οι ηγέτες των συντηρητικών στη Γερμανία συμφώνησαν να είναι ο αρχηγός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) Φρίντριχ Μερτς υποψήφιος για την καγκελαρία στις ομοσπονδιακές εκλογές της ερχόμενης χρονιάς, δήλωσε σήμερα Τρίτη ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας και αρχηγός της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης (CSU) Μάρκους Ζέντερ.

«Με λίγα λόγια, το ζήτημα του υποψηφίου για την καγκελαρία κρίθηκε - θα είναι ο Φρίντριχ Μερτς», δήλωσε ο Ζέντερ σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Μερτς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

