Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Η βρετανική κυβέρνηση επιβεβαίωσε πως σχεδιάζει να καταστήσει αυτόματο το δικαίωμα των απασχολούμενων να εργάζονται από το σπίτι, θεωρώντας πως το μοντέλο της ευέλικτης εργασίας που έχει υιοθετηθεί από την πανδημία και μετά αυξάνει την παραγωγικότητα.

Μιλώντας στους Times ο υπουργός Επιχειρήσεων Τζόναθαν Ρέινολντς είπε πως η νομοθέτηση του δικαιώματος των εργαζομένων στην τηλεργασία και δικαιώματος να αγνοούν κλήσεις ή email από τη δουλειά τους μετά από τη λήξη του ωραρίου τους θα τους δίνει μεγαλύτερο κίνητρο και ανθεκτικότητα.

Κάνοντας λόγο για «πραγματικά οικονομικά οφέλη» από την τηλεργασία, ο κ. Ρέινολντς χαρακτήρισε «παράξενη» τη στάση του Συντηρητικού προκατόχου του Τζέικομπ Ρις-Μογκ να «κηρύξει πόλεμο» κατά της ευέλικτης εργασίας.

Πάντως, παρά τη δέσμευση του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος να εισαγάγει τη νέα νομοθεσία για τα δικαιώματα των εργαζομένων εντός των πρώτων 100 ημερών στην εξουσία, ο υπουργός είπε πως η επαρκής διαπραγμάτευση με τους εργοδότες είναι πιο σημαντική από την υλοποίηση ενός προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος.

«Οι καλοί εργοδότες κατανοούν ότι για να μένει το προσωπικό τους ενθουσιώδες και να έχει αντοχές θα πρέπει να κρίνεται επί του αποτελέσματος και όχι με βάση μια κουλτούρα παρουσίας πολλών ωρών στο γραφείο», σχολίασε ο κ. Ρέινολντς.

Το νομοσχέδιο με την ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων αναμένεται να υποβληθεί στη Βουλή των Κοινοτήτων τον ερχόμενο μήνα.

Η Συντηρητική αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση των Εργατικών ότι υπαναχωρεί στις απαιτήσεις των συνδικάτων, φέρνοντας τη χώρα πίσω στη δεκαετία του 1970 ως προς την εργασιακή κουλτούρα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.