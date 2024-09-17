Η Ζιμπάμπουε σχεδιάζει να σφαγιάσει 200 ελέφαντες για να τραφούν κοινότητες που αντιμετωπίζουν οξεία πείνα μετά τη χειρότερη ξηρασία στη χώρα εδώ και τέσσερις δεκαετίες, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές που είναι αρμόδιες για την άγρια πανίδα.

Η ξηρασία που προκλήθηκε από το φαινόμενο Ελ Νίνιο κατέστρεψε τις σοδειές στη νότια περιοχή της Αφρικής, πράγμα που είχε αντίκτυπο σε 68 εκατομμύρια ανθρώπους και προκάλεσε ελλείψεις τροφίμων σε όλη την περιοχή.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι σχεδιάζουμε να σφαγούν γύρω στους 200 ελέφαντες σε όλη τη χώρα. Τώρα επεξεργαζόμαστε τις λεπτομέρειες για τον τρόπο που θα το κάνουμε», σημείωσε ο Τινάσε Φαράουο, ο εκπρόσωπος της Αρχής Πάρκων και Άγριας Πανίδας της Ζιμπάμπουε (Zimparks) στο Reuters.

Το κρέας από τους ελέφαντες θα διανεμηθεί στις κοινότητες στη Ζιμπάμπουε που έχουν πληγεί από την ξηρασία.

Η πρώτη σφαγή ελεφάντων στη Ζιμπάμπουε από το 1988

Η σφαγή των ελεφάντων, η πρώτη στη χώρα από το 1988, θα γίνει στις περιοχές Χουάνγκε, Μπίρε, Τσχολότσο και Σιρέτζι. Τον περασμένο μήνα και η γειτονική Ναμίμπια είχε αποφασίσει την σφαγή 83 ελεφάντων και τη διανομή του κρέατός τους σε ανθρώπους που επλήγησαν από την ξηρασία.

Πάνω από 200.000 ελέφαντες υπολογίζεται ότι ζουν σε προστατευόμενη περιοχή που εκτείνεται σε πέντε χώρες στη νότια περιοχή της Αφρικής –Ζιμπάμπουε, Ζάμπια, Μποτσουάνα, Ανγκόλα και Ναμίμπια—καθιστώντας την περιοχή αυτή ενδιαίτημα ενός από τους μεγαλύτερους πληθυσμούς ελεφάντων στον κόσμο.

Ο Φαράουο σημείωσε ότι η σφαγή των ελεφάντων εντάσσεται επίσης στο πλαίσιο των προσπαθειών της χώρας να αποσυμφορήσει τα πάρκα της, τα οποία μπορούν να συντηρήσουν 55.000 ελέφαντες. Στη Ζιμπάμπουε ζουν πάνω από 84.000 ελέφαντες.

«Είναι μια προσπάθεια αποσυμφόρησης των πάρκων έναντι της ξηρασίας. Οι αριθμοί αυτοί είναι απλώς μια σταγόνα στον ωκεανό, καθώς μιλάμε για 200 (ελέφαντες) και έχουμε πάνω από 84.000, που είναι πολύ», πρόσθεσε.

Η μεγάλη ξηρασία αυξάνει τον κίνδυνο κλιμάκωσης των συγκρούσεων μεταξύ ανθρώπων και άγριων ζώων καθώς λιγοστεύουν οι πόροι. Πέρυσι η Ζιμπάμπουε θρήνησε 50 ανθρώπους από επιθέσεις ελεφάντων.

Η χώρα, η οποία επαινείται για τις προσπάθειές της για την προστασία και την αύξηση του πληθυσμού της ελεφάντων, ασκεί πιέσεις στην Σύμβαση του ΟΗΕ για το Διεθνές Εμπόριο Απειλούμενων Ειδών (CITES) να ξαναρχίσει το εμπόριο ελεφαντόδοντου και ζώντων ελεφάντων.

Με έναν από τους μεγαλύτερους πληθυσμούς ελεφάντων στον κόσμο, η Ζιμπάμπουε διαθέτει αποθέματα ελεφαντόδοντου αξίας περίπου 600.000 δολαρίων που δεν μπορεί να πουλήσει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

