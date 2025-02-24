Γερμανία: Η Άνγκελα Μέρκελ συνεχάρη ήδη χθες τον Φρίντριχ Μερτς

Η πρώην καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ συνεχάρη τον νικητή των εκλογών Φρίντριχ Μερτς ήδη χθες το βράδυ, με γραπτό μήνυμα, δήλωσε εκπρόσωπός της, διαψεύδοντας τον κ. Μερτς ο οποίος σήμερα το πρωί δήλωσε το αντίθετο.

«Δεν έχω δει κανένα συγχαρητήριο μήνυμα από την Άνγκελα Μέρκελ, αλλά μπορεί και να μου έχει διαφύγει, διότι έλαβα μερικές εκατοντάδες γραπτά μηνύματα κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας», είπε το πρωί ο κ. Μερτς, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου.

Η κυρία Μέρκελ ευχήθηκε στον Φρίντριχ Μερτς «καλή επιτυχία στον σχηματισμό της κυβέρνησής του», δήλωσε η εκπρόσωπός της.

Στις αρχές του μήνα η πρώην καγκελάριος επέκρινε δημόσια τον κ. Μερτς για την πρωτοβουλία του να φέρει στην Bundestag σχέδιο νόμου για τη μετανάστευση, γνωρίζοντας ότι θα το υπερψήφιζε η ακροδεξιά.

