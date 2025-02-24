Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, μιλώντας από τον Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι ο στόχος της χώρας του είναι να οικοδομήσει μια σταθερή, μακροχρόνια ειρήνη στην Ουκρανία.

Η Ευρώπη είναι πρόθυμη να γίνει ισχυρότερος εταίρος και να κάνει περισσότερα στον αμυντικό τομέα, πρόσθεσε.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η ισχυρή επανεμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών στη διεθνή σκηνή αποτελεί πηγή αβεβαιότητας για τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, ο Μακρόν τόνισε πως η Δύση πρέπει να διατηρήσει την αποτρεπτική της ισχύ απέναντι στη Ρωσία, ενώ επανέλαβε ότι η Γαλλία είναι έτοιμη να παράσχει εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία.

«Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι έχουμε αποτροπή», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την ανάγκη της Ευρώπης να διατηρήσει μια ενιαία στάση απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα.

Ειδικότερα, ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε ότι η στρατηγική της αποτροπής θα μπορούσε να συμβάλει στην επίτευξη, αρχικά, μιας εκεχειρίας στην Ουκρανία και, στη συνέχεια, μιας μακροπρόθεσμης ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ο Μακρόν τόνισε πως οι ευρωπαϊκές εγγυήσεις ασφάλειας θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την αποστολή ευρωπαϊκών στρατευμάτων με ειρηνευτικό ρόλο. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι τα στρατεύματα αυτά δεν θα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των συγκρούσεων, αλλά θα έχουν ρόλο παρουσίας και εγγύησης στην Ουκρανία.

Παράλληλα, ο Μακρόν χαρακτήρισε «θετική εξέλιξη» την εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών μέσω της συμφωνίας με την Ουκρανία για τα κρίσιμα ορυκτά.

Αναφερόμενος στη σύνοδο της G7, στην οποία συμμετείχαν ο Μακρόν και ο Τραμπ μέσω βιντεοκλήσης, νωρίτερα, σήμερα, ο Γάλλος πρόεδρος είπε ότι «είχαμε μια καλή συζήτηση».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.