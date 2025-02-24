Πάπας Φραγκίσκος: Κρίσιμη αλλά ελαφρώς βελτιωμένη η εικόνα της υγείας του

Ο Πάπας Φραγκίσκος συνέχισε κάποιες εργασίες του αφού η κατάστασή του παρουσίασε «ελαφρά βελτίωση» τη Δευτέρα, ανακοίνωσε το Βατικανό.

Ο 88χρονος Ποντίφικας βρίσκεται στο νοσοκομείο Gemelli της Ρώμης από τις 14 Φεβρουαρίου και νοσηλεύεται για διπλή πνευμονία και χρόνια βρογχίτιδα.

Σε ανακοίνωσή, νωρίτερα σήμερα, το Βατικανό ανέφερε πως η κλινική εικόνα του Αγίου Πατέρα, παρά το κρίσιμο της κατάστασή της, δείχνει μια μικρή βελτίωση.

Ακόμα και σήμερα δεν υπήρξαν επεισόδια ασθματικών αναπνευστικών κρίσεων ενώ ρισμένες εργαστηριακές εξετάσεις βελτιώθηκαν.

Η ήπιας μορφή νεφρική ανεπάρκεια, από την οποία πάσχει, παρακολουθείται και δεν αποτελεί λόγο ανησυχίας.

Η οξυγονοθεραπεία συνεχίζεται, αν και με ελαφρώς μειωμένη ροή και ποσοστό οξυγόνου

«Οι γιατροί, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα της κλινικής εικόνας, συνετά δεν αποκαλύπτουν ακόμη την διάγνωσή τους. Το πρωί έλαβε ευχέλαιο, ενώ το απόγευμα ξανάρχισε μα εργάζεται. Το βράδυ κάλεσε τον Ιερέα της Ενορίας της Γάζας για να εκφράσει πως είναι κοντά του ως πατέρας. Ο Πάπας Φραγκίσκος ευχαριστεί όλο τον λαό του Θεού που συγκεντρώθηκε αυτές τις μέρες για να προσευχηθεί για την υγεία του», συνοψίζει η ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

