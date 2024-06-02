Η Βόρεια Κορέα δεσμεύθηκε «να διακόψει» την αποστολή μπαλονιών με ακαθαρσίες προς την Νότια Κορέα, έπειτα από το κύμα των τελευταίων ημερών.

«Θα διακόψουμε προσωρινά τη διασπορά σκουπιδιών δια μέσου των συνόρων», ανακοίνωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA της Βόρειας Κορέας διαβεβαιώνοντας ότι το «αντίμετρο» αυτό απέδωσε.

Από την περασμένη Τρίτη εκατοντάδες μπαλόνια πέταξαν από την Βόρεια Κορέα προς την Νότια Κορέα, οι κάτοικοι της οποίας έλαβαν την συμβουλή να μην έρθουν σε επαφή με το περιεχόμενό τους.

Η Σεούλ κατήγγειλε ότι η βορειοκορεατική πρωτοβουλία παραβιάζει την συμφωνία εκεχειρίας που έδωσε τέλος στον Πόλεμο της Κορέας το 1953, ακόμη και αν «καμία επικίνδυνη ουσία δεν βρέθηκε» στο εσωτερικό των μπαλονιών αυτών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

