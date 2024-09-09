Προσωρινούς ελέγχους σε όλα τα γερμανικά σύνορα από τις 16 Σεπτεμβρίου και για έξι μήνες θέλει να επιβάλει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, υπό το βάρος «της απειλής για την εσωτερική ασφάλεια από την ισλαμιστική τρομοκρατία και το διασυνοριακό έγκλημα», αναφέρουν γερμανικά ΜΜΕ, επικαλούμενα κυβερνητικές πηγές.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του πρώτου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, διεξάγονται ήδη έλεγχοι στα νότια και στα ανατολικά σύνορα της Γερμανίας, ενώ το μέτρο αφορά «απορρίψεις στα σύνορα, οι οποίες θα συνάδουν με το ευρωπαϊκό δίκαιο». Το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων dpa μεταδίδει επίσης ότι οι πρόσθετοι έλεγχοι έχει προγραμματιστεί να τεθούν σε εφαρμογή την επόμενη Δευτέρα και να διαρκέσουν αρχικά για έξι μήνες. Μετά τη συνάντηση για τη μεταναστευτική πολιτική που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα με τη συμμετοχή και του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU), η κυβέρνηση «έχει αναπτύξει ένα μοντέλο για αποτελεσματικές απορρίψεις στα σύνορα, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία». Το μοντέλο αυτό, επισημαίνεται, επιτρέπει περισσότερες απορρίψεις από αυτές που γίνονταν μέχρι σήμερα.

Όπως αναφέρει το ARD, η ομοσπονδιακή υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ (SPD) κοινοποίησε τα σχέδιά της στην κοινοβουλευτική ομάδα της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU), η οποία ζητά επίμονα το μέτρο, ειδικά μετά την επίθεση στο Ζόλινγκεν και πρότεινε να πραγματοποιηθούν «πολύ σύντομα» εμπιστευτικές συνομιλίες μεταξύ ομοσπονδιακής κυβέρνησης, αντιπολίτευσης και κρατιδίων για το θέμα. Η συνάντηση δεν αποκλείεται να πραγματοποιηθεί ήδη αύριο.

Μέχρι σήμερα, απόρριψη μετανάστη στα γερμανικά χερσαία σύνορα γίνεται μόνο εάν σε κάποιον έχει επιβληθεί απαγόρευση εισόδου ή εάν δεν υποβάλει αίτημα ασύλου. Τον Οκτώβριο του 2023 επιβλήθηκαν έλεγχοι στα σύνορα με την Πολωνία, την Τσεχία και την Ελβετία, ενώ ανάλογοι έλεγχοι ισχύουν για τα γερμανοαυστριακά σύνορα ήδη από το 2015. Το μοντέλο το οποίο προτείνεται τώρα εφαρμόστηκε πρόσφατα κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου.

Πηγή: skai.gr

