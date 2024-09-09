Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν που επανεξελέγη πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για άλλα πέντε χρόνια, πρόκειται να ανακοινώσει τα ονόματα των νέων επιτρόπων την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου.

Η απόσπαση ενός μεγάλου χαρτοφυλακίου δίνει στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες εξουσία στη λήψη βασικών αποφάσεων και οι Ευρωπαίοι ηγέτες ασκούν έντονη πίεση για να διασφαλίσουν ότι ο επίτροπός τους θα εξασφαλίσει ένα καλό χαρτοφυλάκιο.

Εν τω μεταξύ, οι διάφορες πολιτικές παρατάξεις που υποστηρίζουν τη φον ντερ Λάιεν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την πιέζουν να διασφαλίσει ότι οι πολιτικές τους οικογένειες θα έχουν αρκετή επιρροή στην επόμενη Επιτροπή.

Ωστόσο, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα πρέπει να λάβει υπόψη τη γεωγραφική ισορροπία, την πολιτική ισορροπία και την ισορροπία των φύλων.

Ως εκ τούτου, η φον ντερ Λάιεν έχει κρατήσει τα χαρτιά της πολύ κλειστά, αφήνοντας ακόμη και τους μελλοντικούς επιτρόπους στο σκοτάδι.

Η λίστα του Politico με τα επικρατέστερα ονόματα και τα μελλοντικά χαρτοφυλάκια

Γαλλία: Τιερί Μπρετόν

Εκτελεστικός αντιπρόεδρος για τη βιομηχανία και τη στρατηγική αυτονομία

Γιατί: Η σχέση μεταξύ Μπρετόν και φον ντερ Λάιεν δεν ήταν πάντα η πιο εύκολη και χειροτέρεψε όταν ο Μπρετόν της επιτέθηκε ανοιχτά κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο κορυφαίος του ρόλος ωστόσο αντιπροσωπεύει όχι μόνο τους φιλελεύθερους αλλά και το βάρος της Γαλλίας στην ΕΕ.

Ιταλία: Ραφφαέλε Φίττο

Εκτελεστικός αντιπρόεδρος για τη συνοχή, την οικονομία και τη ανάκαμψη μετά την πανδημία

Γιατί: Μια εκτελεστική αντιπροεδρία για ένα μέλος της σκληρής δεξιάς ομάδας Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών θα προκαλέσει την αντίδραση από τους σοσιαλιστές και τους φιλελεύθερους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ωστόσο, υπάρχει η πεποίθηση ότι τελικά θα ευθυγραμμιστούν με την επιλογή, καθώς η φον ντερ Λάιεν προσπαθεί εδώ και καιρό να κατευνάσει την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι

Λετονία: Βάλντις Ντρομπρόβκις

Εκτελεστικός αντιπρόεδρος για τη διεύρυνση, ανασυγκρότηση της Ουκρανίας

Γιατί: Ο Ντομπρόβσκις είναι εξέχων μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Βρίσκεται επίσης στην πρώτη γραμμή της υποστήριξης της ΕΕ προς την Ουκρανία από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στη χώρα. Αυτό το χαρτοφυλάκιο θα συνδύαζε την οικονομική του εμπειρία με την πολιτική του ευφυΐα.

Σλοβακία: Μάρος Σέφκοβιτς

Εκτελεστικός αντιπρόεδρος για τη διοίκηση, την εφαρμογή, την απλούστευση και τις διοργανικές σχέσεις

Γιατί: Θεωρείται από τη φον ντερ Λάιεν ως σταθερή και αξιόπιστη προσωπικότητα και επομένως είναι πιθανό να παραμείνει εκτελεστικός αντιπρόεδρος.

Ισπανία: Τερέσα Ριμπέρα

Εκτελεστική αντιπρόεδρος για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση

Γιατί: Το κλιματικό της υπόβαθρο την έκανε πρωτοπόρο από νωρίς για την επίβλεψη της εφαρμογής της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ. Ταυτόχρονα, άσκησε σκληρές πιέσεις για να έχει ένα πιο οριζόντιο χαρτοφυλάκιο, με εκτεταμένες και πιο οικονομικές ικανότητες, όπως η επίβλεψη της ψηφιακής μετάβασης. Αυτό ευθυγραμμίζεται με τη φιλοδοξία της φον ντερ Λάιεν για μια καθαρή βιομηχανική συμφωνία.

Εσθονία: Κάγια Κάλλας

Ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας

Γιατί: Η πρώην πρωθυπουργός της Εσθονίας, που έχει ήδη επιλεγεί από τους ηγέτες της ΕΕ ως ο επόμενος επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής, έχει αντιταχθεί σθεναρά απέναντι στη Ρωσία και θεωρείται κατάλληλη για τον ρόλο γεωγραφικά, πολιτικά και διπλωματικά.

Αυστρία: Μάγκνους Μπρούνερ

Επίτροπος για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

Γιατί: Ο Αυστριακός υπουργός Οικονομικών, ο οποίος προέρχεται από την ίδια πολιτική οικογένεια με τη φον ντερ Λάιεν, έχει ισχυρό οικονομικό υπόβαθρο και θεωρείται αξιόπιστος, έμπειρος πολιτικός.

Βέλγιο: Χάτζα Λαμπίμπ

Επίτροπος εσωτερικών υποθέσεων

Γιατί: Η τηλεοπτική παρουσιάστρια που έγινε υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου δεν θεωρείται η πιο αξιόπιστη και έμπειρη πολιτικός στη χώρα της. Ωστόσο, το Βέλγιο, το οποίο έχασε την προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και ήταν η τελευταία χώρα που έστειλε υποψήφιο στη φον ντερ Λάιεν, δεν θα έχει κενό χαρτοφυλάκιο καθώς ήταν μια από τις λίγες χώρες που έστειλε γυναίκα.

Βουλγαρία: Εκατερίνα Ζαχάριεβα

Επίτροπος για τη διαχείριση κρίσεων και την ανθρωπιστική βοήθεια

Γιατί: Η Βουλγαρία έχει προτείνει δύο ονόματα - ένα άντρα και μία γυναίκα και η Ζαχαρίεβα είναι βέβαιο ότι θα πάρει χαρτοφυλάκιο καθώς η φον ντερ Λάιεν χρειάζεται περισσότερες γυναίκες για να έχει ένα κολέγιο Επιτρόπων με ισορροπία μεταξύ των φύλων.



Κροατία: Ντουμπράβκα Σουίτσα

Επίτροπος για το δημογραφικό και τη δικαιοσύνη

Γιατί: Η Κροάτης επίτροπος, η οποία προέρχεται από το ΕΛΚ της φον ντερ Λάιεν, θεωρείται σταθερή και αξιόπιστη επίτροπος. Οι εν ενεργεία επίτροποι αλλάζουν παραδοσιακά χαρτοφυλάκια, αλλά η Σουίτσα επιθυμεί να συνεχίσει να εργάζεται για το δημογραφικό αρχείο.

Κύπρος: Κώστας Καδής

Επίτροπος για τη Μεσόγειο

Γιατί: Η Κύπρος άσκησε ενεργά πιέσεις για να αποκτήσει τον νεοσύστατο ρόλο του επιτρόπου για τη μεσογειακή πολιτική της ΕΕ. Ο Καδής, ο οποίος διετέλεσε πρόσφατα υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, θεωρείται άνθρωπος ικανός να κάνει τη δουλειά.

Τσεχία: Τζόζεφ Σίκελα

Επίτροπος ενέργειας

Γιατί: Ο Σίκελα, επί του παρόντος υπουργός βιομηχανίας και εμπορίου της Τσεχίας, έγινε γνωστός στις Βρυξέλλες όταν έπρεπε να γεφυρώσει τις διαφορετικές θέσεις εντός της ΕΕ σχετικά με την ενεργειακή κρίση κατά τη διάρκεια της τσεχικής προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το 2022.

Δανία: Ντάν Γιόργκενσεν

Επίτροπος για τη διεθνή πολιτική για το κλίμα

Γιατί: Η εμπειρία του ως πρώην υπουργός κλίματος τον κάνει κατάλληλο για ένα χαρτοφυλάκιο που ασχολείται με τις διεθνείς πτυχές της κλιματικής πολιτικής της ΕΕ.

Φινλανδία: Χένα Βίρκουνεν

Επίτροπος για την τεχνολογία

Γιατί: Η πρώην υπουργός Παιδείας έχει εργαστεί σε πολλές υψηλές θέσεις τεχνολογίας και καινοτομίας ως νομοθέτης της ΕΕ. Το Ελσίνκι πρότεινε τη Βίρκουνεν στη φον ντερ Λάιεν καθώς διαθέτει την εμπειρία στην ψηφιακή μετάβαση για να γίνει η ΕΕ πιο ανταγωνιστική.

Ελλάδα: Απόστολος Τζιτζικώστας

Επίτροπος μεταφορών

Γιατί: Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης περιμένει ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο έχοντας συμβάλλει στην επανεκλογή της φον ντερ Λάιεν. Η επίβλεψη του χαρτοφυλακίου μεταφορών μπορεί να είναι το κλειδί για να βοηθήσει την ελληνική ναυτιλιακή βιομηχανία. Εάν οι μεταφορές από μόνες τους δεν επαρκούν για να ευχαριστήσουν τον Μητσοτάκη, ο Τζιτζικώστας θα μπορούσε να γίνει υπεύθυνος για την περιφερειακή ανάπτυξη, ειδικά δεδομένης της εμπειρίας του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών.

Ουγγαρία: Όλιβερ Βαρχέλι

Επίτροπος αρμόδιος για την πολυγλωσσία, την εκπαίδευση και τον αθλητισμό

Γιατί: Ο Βαρχέλι, ο οποίος είναι επίτροπος για τη γειτονία και τη διεύρυνση από το 2019, είναι αμφιλεγόμενο πρόσωπο για τις Βρυξέλλες, και συγκεκριμένα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (αποκάλεσε τους ευρωβουλευτές «ηλίθιους»). Η σχέση μεταξύ Βρυξελλών και Ουγγαρίας βρίσκεται επίσης σε νέο χαμηλό επίπεδο μετά τις «ειρηνευτικές αποστολές» του Ούγγρου ηγέτη Βίκτορ Όρμαπν στο Κίεβο, τη Μόσχα, το Πεκίνο και την Ουάσιγκτον. Εάν ο Βαρχέλι δεν περάσει την ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ουγγαρία θα πρέπει να στείλει άλλον υποψήφιο.

Ιρλανδία: Μάικλ ΜακΓκράθ

Επίτροπος για την καινοτομία

Γιατί: Ως συντηρητικός στα δημοσιονομικά, ο πρώην υπουργός Οικονομικών της Ιρλανδίας ήταν υποψήφιος για να κρατήσει υπό έλεγχο τις δαπάνες των χωρών μελών της ΕΕ ως επίτροπος προϋπολογισμού. Ήταν ένα από τα χαρτοφυλάκια που προτιμούσε, σύμφωνα με αξιωματούχους του στενού του περιβάλλοντος. Αλλά το δικό του εθνικό κόμμα ψήφισε κατά της επανεκλογής της φον ντερ Λάιεν και ενδεχομένως να αποκτήσει ένα λιγότερο σημαντικό χαρτοφυλάκιο.

Λιθουανία: Άντριους Κουμπίλιους

Επίτροπος για την ασφάλεια, την αμυντική βιομηχανία και το διάστημα

Γιατί: Η Φον ντερ Λάιεν έχει δηλώσει ότι θα ήταν λογικό να δοθεί η νεοσύστατη θέση επιτρόπου Άμυνας σε κάποιον από την Κεντρική ή Ανατολική Ευρώπη. Ένας ευρωβουλευτής που ειδικεύεται στις εξωτερικές υποθέσεις, ο Κουμπίλιους είναι ένας έμπειρος πολιτικός με πάνω από πέντε χρόνια εμπειρίας ως πρωθυπουργός. Είναι ευρέως σεβαστός, έχοντας καθοδηγήσει τη Λιθουανία μέσω της οικονομικής κρίσης του 2008. Ο Κουμπίλιους υποστήριξε επίσης σθεναρά την Ουκρανία.

Λουξεμβούργο: Κριστόφ Χάνσεν

Επίτροπος για τη γεωργία

Γιατί: Το ΕΛΚ ενδιαφέρεται για το χαρτοφυλάκιο της γεωργίας και ο Χάνσεν είναι κατάλληλος για τη δουλειά. Προέρχεται από αγροτική οικογένεια και η ξαδέρφη του, Martine Hansen, είναι υπουργός Γεωργίας του Λουξεμβούργου. Ως ευρωβουλευτής, ηγήθηκε των διαπραγματεύσεων για τους νέους κανόνες της ΕΕ για την αποψίλωση των δασών και εργάστηκε για την καθοδήγηση των εθνικών σχεδίων για την αγροτική πολιτική της ΕΕ

Μάλτα: Γκλένν Μικάλεφ

Επίτροπος αρμόδιος για την ισότητα, τη νέα γενιά και τη διασφάλιση της δικαιοσύνης μεταξύ των γενεών

Γιατί: Ο Μικάλεφ θεωρείται ως ένας από τους πιο αδύναμους υποψηφίους, καθώς δεν είχε ποτέ πολιτικό αξίωμα. Υπάρχουν και άλλα μειονεκτήματα: η Μάλτα (όπως και άλλες) αρνήθηκε να στείλει γυναίκα υποψήφια στις Βρυξέλλες. Με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, το νησί κατέχει ήδη ένα κορυφαίο αξίωμα στις Βρυξέλλες, γεγονός που θα οδηγήσει στο να λάβει ο Μικάλεφ ένα από τα λιγότερο σημαντικά χαρτοφυλάκια.

Ολλανδία: Βόπκε Χούκστρα

Επίτροπος για το εμπόριο και την οικονομική ασφάλεια

Γιατί: Ο πρώην υπουργός Οικονομικών και Εξωτερικών της Ολλανδίας έχει διευθυντικά χαρακτηριστικά, αφού εργάστηκε στη McKinsey και τη Shell πριν ασχοληθεί με την πολιτική.

Πολωνία: Πιοτρ Σεραφίν

Επίτροπος για τον προϋπολογισμό

Γιατί: Ο Σεραφίν έχει κάποια πλεονεκτήματα. Έχει πίσω του το πολιτικό βάρος του Πολωνού πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ, καθώς ήταν το δεξί του χέρι για χρόνια. Ο Τουσκ, ο οποίος βοήθησε στη επανεκλογή για δεύτερη θητεία της φον ντερ Λάιεν και είναι εξέχων μέλος του ΕΛΚ, μπορεί να ζητήσει ένα βασικό χαρτοφυλάκιο.

Πορτογαλία: Μαρία Λουίς Αλμπουκέρκε

Επίτροπος αλιείας

Γιατί: Υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας που θα μπορούσαν να πάνε στην Αλμπουκέρκε, πρώην υπουργό Οικονομικών και δημόσιος υπάλληλος σταδιοδρομίας. Η αλιεία είναι μία από αυτές.

Ρουμανία: Ροξάνα Μινζάτου

Επίτροπος για την απασχόληση, τα κοινωνικά δικαιώματα και τη στέγαση

Γιατί: Τα χαρτοφυλάκια στέγασης και κοινωνικών δικαιωμάτων πρόκειται να πάνε σε έναν σοσιαλιστή. Δεδομένου του περιορισμένου αριθμού των σοσιαλιστών υποψηφίων, η Μινζάτου θα μπορούσε να πάρει στη θέση, επιβραβεύοντας τη Ρουμανία για την αλλαγή από άνδρα σε γυναίκα υποψήφια

Σλοβενία: Άγνωστο

Επίτροπος υγείας

Γιατί: Ο Τόμας Βέσελ, ο εκλεκτός της Σλοβενίας απέσυρε την υποψηφιότητά του την Παρασκευή μετά από πίεση από της φον ντερ Λάιεν να δώσει γυναίκα υποψήφια. Το χαρτοφυλάκιο για τη Σλοβενία θα εξαρτηθεί από τον υποψήφιο που θα προτείνει για να τον αντικαταστήσει.

Σουηδία: Τζέσικα Ρόσγουελ

Επίτροπος για την εσωτερική αγορά

Γιατί: Η Στοκχόλμη επιδιώκει ένα οικονομικό χαρτοφυλάκιο και πρόκειται να ανταμειφθεί για την αποστολή μιας ικανής υποψήφιας γυναίκας στις Βρυξέλλες. Ένα μειονέκτημα στην απόκτηση του σημαντικού χαρτοφυλακίου της εσωτερικής αγοράς θα μπορούσε να είναι η σουηδική στάση έναντι της Κίνας, καθώς θεωρείται ιδιαίτερα σκληρή.



