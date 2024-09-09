Συναγερμός ξανά στις μυστικές υπηρεσίες για ρωσικά σαμποτάζ

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος προειδοποιεί για ρωσικές κυβερνοεπιθέσεις μεγάλης εμβέλειας σε χώρες του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.



Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η γερμανική μυστική υπηρεσία ανέφερε ότι οι επιθέσεις αυτές σχετίζονται με τη δράση της ειδικής μονάδας με την κωδική ονομασία 29155 της ρωσικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών και στόχευαν κρίσιμες υποδομές.

Μάλιστα η ανακοίνωση εκδόθηκε μαζί με αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων το FBI και η NSA. Oι μυστικές υπηρεσίες προειδοποιούν, λοιπόν, για μαζικές υβριδικές επιθέσεις στο διαδίκτυο και σε υποδομές ζωτικής σημασίας. Προειδοποιούν επίσης για κατασκοπία και δολιοφθορές.Αντίστοιχες απόπειρες σαμποτάζ καταγράφηκαν πρόσφατα στη Γερμανία : στον παγκόσμιο κόμβο εμπορευματοκιβωτίων της DHL στη Λειψία, με εμπορεύματα που είχαν εκρηκτικούς μηχανισμούς αλλά και σε δύο στρατόπεδα στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, ένα εκ των οποίων νατοϊκό, εκεί όπου είναι σταθμευμένα μαχητικά αεροσκάφη τύπου Awacs.Γερμανικά μέσα σημειώνουν ότι η συγκεκριμένη ρωσική μονάδα είναι γνωστή και για απόπειρες δολοφονίας. Μέλη της κρίθηκαν ύποπτα για τη δηλητηρίαση του πρώην συνταξιούχου Ρώσου πράκτορατο 2018 στη Μ. Βρετανία με τη νευροτοξική ουσία νόβιτσοκ.Την περασμένη εβδομάδα το FBI ανακοίνωσε επίσης ότι η ρωσική κυβέρνηση επιδιδόταν σκόπιμα σε εκστρατεία προπαγάνδας και παραπληροφόρησης στη Γερμανία. Η Μόσχα, σύμφωνα με δυτικές μυστικές υπηρεσίες, επιδιώκει πολλούς σκιώδεις στόχους, συμπεριλαμβανομένης της υπονόμευσης της υποστήριξης προς την Ουκρανία και αλλά και του παγκόσμιου διασυρμού των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, παρατηρεί η γερμανική ραδιοφωνία DLF.

