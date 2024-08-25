Στην Ομοσπονδιακή Γενική Εισαγγελέα, «με την υποψία τρομοκρατίας», διαβιβάστηκε η υπόθεση της επίθεσης με μαχαίρι την Παρασκευή στο Ζόλινγκεν, η οποία είχε ως αποτέλεσμα 3 άτομα να χάσουν την ζωή τους και άλλα 8 να τραυματιστούν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Εισαγγελίας στην Καρλσρούη, ο 26χρονος Σύρος πρόσφυγας Ίσα αλ Χ., ο οποίος παραδόθηκε χθες το βράδυ στην αστυνομία και ομολόγησε την πράξη του , ερευνάται για τριπλή ανθρωποκτονία, πολλαπλές απόπειρες ανθρωποκτονίας και συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση «Ισλαμικό Κράτος».

Θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του ανακριτή του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου, ο οποίος θα αποφασίσει σχετικά με την προφυλάκισή του.

Ζούσε στην πόλη με καθεστώς «επικουρικής προστασίας»

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «WELT», ο 26χρονος Σύρος έφθασε στην Γερμανία το 2022 μέσω Βουλγαρίας, όπου και θα έπρεπε να υποβάλει αίτηση χορήγησης ασύλου.

Εκείνος ωστόσο ζήτησε άσυλο στο Μπίλεφελντ και λίγους μήνες αργότερα καθορίστηκε η ημερομηνία της απέλασής του, για τις αρχές του 2023. Ο Ίσα αλ Χ. κρύφτηκε και επανεμφανίστηκε στις αρχές έξι μήνες αργότερα.

Επειδή η προθεσμία απέλασης είχε λήξει, έλαβε καθεστώς «επικουρικής προστασίας» και εγκαταστάθηκε σε κέντρο φιλοξενίας προσφύγων στο κέντρο του Ζόλινγκεν.

Η γερμανική αστυνομία διεξήγαγε από την πρώτη στιγμή έρευνες στο κέντρο και στο δωμάτιο του υπόπτου βρήκε την θήκη του μαχαιριού που χρησιμοποίησε για τις επιθέσεις.

Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση

Η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε το Σάββατο την ευθύνη για την επίθεση με μαχαίρι.

Η οργάνωση δήλωσε ότι ένα από τα μέλη της ήταν ο δράστης της φονικής επίθεσης με μαχαίρι κατά τη διάρκεια ενός φεστιβάλ στο Ζόλινγκεν, και έδρασε για να "εκδικηθεί" για τους μουσουλμάνους "στην Παλαιστίνη και οπουδήποτε αλλού".

"Ο δράστης της επίθεσης εναντίον μιας συγκέντρωσης χριστιανών στην πόλη Ζόλινγκεν είναι στρατιώτης" του Ισλαμικού Κράτους, δήλωσε η τζιχαντιστική οργάνωση σε ανακοίνωση που δημοσίευσε το προπαγανδιστικό της όργανο Amaq. Ο άνδρας, που καταζητείται ακόμη στη Γερμανία, έδρασε "για να εκδικηθεί για τους μουσουλμάνους της Παλαιστίνης και οπουδήποτε αλλού", προστίθεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

