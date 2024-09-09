Δέκα Αμερικανοί απόστρατοι ανώτατοι αξιωματικοί, με επιστολή τους που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, διατύπωσαν δημόσια τη στήριξή τους για την προεδρία της χώρας, στην Κάμαλα Χάρις, λέγοντας ότι η νυν αντιπρόεδρος είναι η μόνη ικανή προεδρική υποψήφια να υπηρετήσει ως Αρχιστράτηγος των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, ενώ παράλληλα χαρακτηρίζουν τον Ρεπουμπλικάνο αντίπαλό της, τον Ντόναλντ Τραμπ «κίνδυνο για την εθνική μας ασφάλεια και τη δημοκρατία».

Στην επιστολή, την οποία υπογράφουν μεταξύ άλλων ο απόστρατος στρατηγός Λάρι Έλις και ο απόστρατος υποναύαρχος Μάικλ Σμιθ, παρατίθενται δηλώσεις του Τραμπ που απαξιώνουν στρατιωτικούς, ενώ γίνεται αναφορά στη δική του «χαοτική προσέγγιση» για το Αφγανιστάν, πριν την αποχώρηση των ΗΠΑ. Στη «χαοτική προσέγγιση» του Τραμπ για το Αφγανιστάν αναφέρονται, επίσης, στη διαπραγμάτευση (σ.σ. της κυβέρνησης Τραμπ) μιας συμφωνίας με τους Ταλιμπάν που επέτρεψε στην απελευθέρωση 5.000 μαχητών της οργάνωσης και την επιστροφή τους στο πεδίο της μάχης.

Αντίθετα, γράφουν οι απόστρατοι, η Χάρις «έχει αποδείξει την ικανότητά της να αντιμετωπίζει τις πιο δύσκολες προκλήσεις εθνικής ασφάλειας στην Αίθουσα Αντιμετώπισης Κρίσεων (Situation Room) και στη διεθνή σκηνή», από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έως τις εντάσεις με την Κίνα στον Ινδο-Ειρηνικό.

«Η Χάρις είναι η καλύτερη — και μοναδική — υποψήφια για την προεδρία σε αυτήν την κούρσα που είναι ικανή να υπηρετήσει ως Αρχιστράτηγος μας», έγραψαν στην επιστολή που δημοσιεύτηκε στο X από την εκστρατεία της Χάρις.

Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, η μάχη που θα δώσουν στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου η Δημοκρατική νυν αντιπρόεδρος και ο Τραμπ, προβλέπεται αμφίρροπη, σε μια εκλογική αναμέτρηση που γίνεται πολύ συχνά αναφορά για το μέλλον της αμερικανικής δημοκρατίας.

Η δημοσιοποίηση της επιστολής συνέπεσε με μια νέα διαφήμιση της καμπάνιας της Χάρις που κυκλοφόρησε πριν από το ντιμπέιτ των δύο υποψηφίων, που θα γίνει αύριο Τρίτη βράδυ (τοπική ώρα). Στην προεκλογική διαφήμιση εμφανίζονται πρώην αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ που προειδοποιούν ότι μια δεύτερη προεδρική θητεία Τραμπ εγκυμονεί μεγάλους κινδύνους.

«Το 2016 ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι θα διάλεγε μόνο τους καλύτερους ανθρώπους για να εργαστούν στον Λευκό Οίκο του. Τώρα, αυτοί οι άνθρωποι έχουν μια προειδοποίηση για την Αμερική. Ο Τραμπ δεν είναι ικανός να γίνει ξανά πρόεδρος, φοβάται ο αντιπρόεδρός του», αναφέρει η διαφήμιση. Σε αυτή περιέχεται βίντεο με δηλώσεις από τον πρώην αντιπρόεδρο του Τραμπ, Μάικ Πενς, τον πρώην υπουργό Άμυνας Μάικ Έσπερ, τον πρώην σύμβουλο εθνικής ασφάλειας Τζον Μπόλτον και τον πρώην Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, στρατηγού Μαρκ Μίλι.

Η επιστολή έρχεται επίσης μια ημέρα πριν από τη διεξαγωγή μιας τελετής στο Κογκρέσο προς τιμήν των 13 στρατιωτικών που σκοτώθηκαν στη χαοτική αποχώρηση από το Αφγανιστάν τον Αύγουστο του 2021.

Ο Τραμπ και οι Ρεπουμπλικάνοι κατηγορούν την κυβέρνηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν και της αντιπροέδρου Χάρις για την αποχώρηση από το Αφγανιστάν.

Οι απόστρατοι στρατιωτικοί, στην επιστολή τους, κατηγόρησαν τον Τραμπ ότι «δεν ανέλαβε την ευθύνη για τον δικό του ρόλο που έβλαψε τα μέλη του στρατού», υποδεικνύοντας τη συμφωνία που σύναψε η τότε κυβέρνηση Τραμπ για την απελευθέρωση μαχητών Ταλιμπάν, μια συμφωνία που συνήφθη χωρίς την εμπλοκή της αφγανικής κυβέρνησης. Οι δέκα απόστρατοι, επίσης, κατηγορούν τον Τραμπ ότι δεν άφησε κανένα σχέδιο αποχώρησης από το Αφγανιστάν μετά το τέλος της θητείας του με την ήττα του στις προεδρικές εκλογές του 2020.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

