Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) και η νεοσύστατη αριστερή λαϊκίστικη Συμμαχία Sahra Wagenknecht (BSW) αποκλείστηκαν από τη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου (MSC), καθώς εντείνεται η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ των κυρίαρχων και λαϊκίστικων κομμάτων στην τελική ευθεία για τις εθνικές εκλογές στις 23 Φεβρουαρίου, μεταδίδει το Politico.

Ο πρόεδρος της Διάσκεψης, Κρίστοφερ Χέυσγκεν, επιβεβαίωσε τον αποκλεισμό τη Δευτέρα, επικαλούμενος τη μη αποδοχή από την πλευρά των δύο κομμάτων της βασικής αρχής της εκδήλωσης, «Ειρήνη μέσω διαλόγου». Και τα δύο κόμματα αποχώρησαν κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο γερμανικό κοινοβούλιο τον περασμένο Ιούνιο και, σύμφωνα με τον Χέυσγκεν, αυτό ήταν το σημείο καμπής.

«Το να αποχωρείς από την αίθουσα όταν ένας αρχηγός κράτους μιλάει στο κοινοβούλιο είναι το αντίθετο του διαλόγου», είπε ο Χέυσγκεν στο Γερμανικό Πρακτορείο Τύπου. «Δεν είναι αυτό το είδος συμπεριφοράς που θέλω να δω σε αυτό το συνέδριο».

Παρά το προφανές ιδεολογικό χάσμα, τόσο το AfD όσο και το BSW έχουν κεφαλαιοποιήσει το συναίσθημα κατά των κυρίαρχων κομμάτων με τις παράλληλες σε πολλά ζητήματα θέσεις του όπως είναι η συμπάθεια προς τη Ρωσία και η αντίθεσή τους στη στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία.

Παραδοσιακά, η Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, γνωστή ανεπίσημα και ως «Νταβός με όπλα», είναι ανοιχτή για όλα τα κόμματα που εκπροσωπούνται στη Bundestag. Αλλά από το 2023 που ανέλαβε την προεδρία ο Χέυσγκεν έσπασε αυτόν τον κανόνα, πρώτα αποκλείοντας τους πολιτικούς του AfD και αργότερα επεκτείνοντας τον αποκλεισμό στο κόμμα της Σάρα Βάγκενκνεχτ.

Η κίνηση προσθέτει ένταση σε μια ήδη πολωμένη προεκλογική εκστρατεία, κατά την οποία το AfD καταγράφει ισχυρές επιδόσεις στις πρόσφατες δημοσκοπήσεις και η Βάγκενκνεχτ κερδίζει τους απογοητευμένους ψηφοφόρους στην πρώην Ανατολική Γερμανία.

Και τα δύο κόμματα μποϊκόταραν την ομιλία του Ζελένσκι για να διαμαρτυρηθούν για την υποστήριξη του Βερολίνου στην Ουκρανία. Οι ηγέτες του AfD Άλις Βάιντελ και ο Τίνο Χρουπάλα χαρακτήρισαν την ομιλία ως «επαιτεία για την ανοικοδόμηση», ενώ η Βάγκενκνεχτ κατηγόρησε τον Ουκρανό πρόεδρο ότι πυροδότησε «μια εξαιρετικά επικίνδυνη κλιμάκωση».

Αλλά για τον Χέυσγκεν, το ζήτημα είναι βαθύτερο. Μέλη του AfD χαρακτηρίζονται ως ακροδεξιοί εξτρεμιστές από την εγχώρια υπηρεσία πληροφοριών της Γερμανίας, ένας χαρακτηρισμός που τα αποκλείει από τις κυρίαρχες δημοκρατικές πλατφόρμες, είπε.

«Η πρόσκληση σε πολιτικούς του AfD θα ήταν αντίθετη με το πνεύμα του ιδρυτή του συνεδρίου μας, Ewald-Heinrich von Kleist», σημείωσε ο Χέυσγκεν, αναφερόμενος στον Γερμανό αξιωματικό που συμμετείχε σε μια αποτυχημένη συνωμοσία του 1944 για τη δολοφονία του Χίτλερ.

Ενώ και τα δύο λαϊκίστικα κόμματα βρίσκονται στο περιθώριο, βασικοί παράγοντες από το πολιτικό ρεύμα της Γερμανίας θα παρευρεθούν στη Διάσκεψη από τις 14 έως τις 16 Φεβρουαρίου, όπως ο Καγκελάριος Όλαφ Σολτς, ο αρχηγός της αντιπολίτευσης Φρίντριχ Μερτς, ο αρχηγός του Ελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (FDP) Κρίστιαν Λίντνερ και ο υπουργός Οικονομίας Ρόμπερτ Χάμπεκ. Ακόμη και το αριστερό λαϊκίστικο Die Linke, ένα κόμμα που επικρίνει ιστορικά το ΝΑΤΟ, παραμένει στη λίστα των καλεσμένων.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.