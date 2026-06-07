Οι ιταλικές διασωστικές αρχές ανέσυραν 10 σορούς μετά την ανατροπή σκάφους που μετέφερε μετανάστες στα ανοικτά της Μάλτας, σύμφωνα με δήλωση του λιμενικού σώματος την Κυριακή.

Το σκάφος με τους μετανάστες, το οποίο είχε αναχωρήσει από τη Λιβύη μεταφέροντας περίπου 60 άτομα, ανατράπηκε περίπου 45 ναυτικά μίλια ανατολικά-νοτιοανατολικά της Μάλτας, ανέφερε το ιταλικό λιμενικό.

«Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ένα αλιευτικό σκάφος που βρισκόταν στην περιοχή διέσωσε ζωντανά περίπου 48 άτομα, από τα περίπου 60 που αναφέρθηκε ότι είχαν ξεκινήσει», πρόσθεσε το λιμενικό σώμα.

«Το ιταλικό λιμενικό απέστειλε αμέσως ένα περιπολικό σκάφος στην περιοχή, το οποίο μέχρι στιγμής έχει ανασύρει 10 σορούς. Οι επιχειρήσεις αναζήτησης στην περιοχή συνεχίζονται, υπό τον συντονισμό των αρχών της Μάλτας».

Πηγή: skai.gr

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