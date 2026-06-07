Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι άρχισε έρευνα για το θάνατο ενός βρέφους επτά μηνών που σκοτώθηκε χθες, Σάββατο, από ισραηλινά πυρά στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Ο Σαμ Φαχντ Αμπού Χαϊκάλ σκοτώθηκε και οι γονείς του τραυματίσθηκαν ελαφρά όταν οι ισραηλινές δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον του αυτοκινήτου της οικογένειας στην πόλη της Χεβρώνας, σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές.

Ο στρατός ανακοίνωσε, έπειτα από προκαταρκτική έρευνα, ότι ένας από τους στρατιώτες του άνοιξε πυρ «εναντίον αμάχων», που δεν ήταν ύποπτοι, αφού το όχημά τους επιτάχυνε κατευθυνόμενο προς τους στρατιώτες.

«Στη βάση των συμπερασμάτων της προκαταρκτικής έρευνας, αποφασίσθηκε να διεξαχθεί έρευνα από το Τμήμα Ποινικών Ερευνών της Στρατιωτικής Αστυνομίας», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωση.

«Στη συνέχεια τα συμπεράσματα θα διαβιβασθούν στο γραφείο του στρατιωτικού επιτρόπου», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Η Δυτική Όχθη του Ιορδάνη βρίσκεται υπό στρατιωτική κατοχή από το Ισραήλ από το 1967.

Πηγή: skai.gr

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