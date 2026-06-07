ΗΠΑ: Εξετάζουν να αγοράσουν τα Νησιά Τσάγκος από τον Μαυρίκιο

Ο Λευκός Οίκος εξετάζει ένα σχέδιο για να αγοράσει από τον Μαυρίκιο τα Νησιά Τσάγκος, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Telegraph.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν διαμορφώσει μια πρόταση για να παρακάμψουν τη Βρετανία και να συνάψουν τη δική τους συμφωνία για να πάρουν τον έλεγχο του Ντιέγκο Γκαρσία, αναφέρεται στο δημοσίευμα.

Το πρακτορείο Reuters σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει αμέσως το ρεπορτάζ.

Ο Λευκός Οίκος και το Υπουργείο Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου δεν ανταποκρίθηκαν αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Το σχέδιο είναι μεταξύ των αρκετών επιλογών που συντάσσονται από τον Λευκό Οίκο, σε ένα έγγραφο που στοχεύει στην παροχή εναλλακτικών λύσεων προκειμένου ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ να μην εκχωρήσει την κυριαρχία του αρχιπελάγους του Ινδικού Ωκεανού στον Μαυρίκιο, αναφέρει το δημοσίευμα.

Ο Λευκός Οίκος βρίσκεται σε τακτικές συζητήσεις με την Ντάουνινγκ Στριτ σχετικά με τη διασφάλιση του μέλλοντος του Ντιέγκο Γκαρσία, πρόσθεσε το δημοσίευμα.

Η κυβέρνηση της Βρετανίας πάγωσε τον Απρίλιο τη συμφωνία της για την εκχώρηση της κυριαρχίας των Νήσων Τσάγκος, όπου βρίσκεται η αμερικανοβρετανική αεροπορική βάση Ντιέγκο Γκαρσία, η οποία έχει επικριθεί από τον Τραμπ.

Ο Τραμπ δήλωσε τον Φεβρουάριο ότι η συμφωνία ήταν ένα «μεγάλο λάθος».

Πηγή: skai.gr

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