Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες Πέμπτη το βράδυ σε πολλές μεγάλες πόλεις της Γερμανίας εναντίον της Εναλλακτικής για την Γερμανία (AfD) και του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU), μετά την έγκριση ψηφίσματος της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) για την μετανάστευση με ψήφους (και) της παράταξης της άκρας δεξιάς.

Στο Βερολίνο, για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ, περίπου 6.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από τα κεντρικά γραφεία του CDU. Οι εργαζόμενοι είχαν εγκαταλείψει προηγουμένως το κτίριο, καθώς οι αρχές δεν μπορούσαν να εγγυηθούν την ασφαλή έξοδό τους από αυτό κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης. Πάντως η συγκέντρωση, στην οποία κάλεσε η οργάνωση «Μαζί εναντίον της Δεξιάς», εξελίχθηκε και ολοκληρώθηκε ειρηνικά, με κύριο αίτημα τον άμεσο τερματισμό οποιασδήποτε μορφής συνεργασίας του CDU με την AfD.

Περισσότεροι από 7.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν παράλληλα μπροστά στα κεντρικά γραφεία του εταίρου του CDU στην Βαυαρία, της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης (CSU), με κεντρικά συνθήματα «Το Μόναχο είναι πολύχρωμο» και «Είμαστε το τείχος προστασίας», ενώ διαδηλωτές φώναζαν κάτω από το γραφείο του αρχηγού του κόμματος «Ντροπή σου!».

Στο Φράιμπουργκ, διαδήλωσαν περισσότεροι από 10.000 πολίτες, 7.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο Ανόβερο, ενώ στην Λειψία περίπου 7.000 άνθρωποι φωνάζοντας συνθήματα όπως «Σταματήστε τον Μερτς και την AfD - υπερασπιστείτε το δικαίωμα στο άσυλο, ξαναχτίστε το τείχος προστασίας».

Συγκεντρώσεις έγιναν ακόμη στη Δρέσδη, στο Μούνστερ, στην Κολωνία, στο Ντίσελντορφ, στο Ντούιζμπουργκ και σε άλλες πόλεις.

Προβάδισμα στις προθέσεις ψήφου

Παράλληλα, στην εβδομαδιαία δημοσκόπηση Deutschlandtrend για λογαριασμό του πρώτου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, που όμως ολοκληρώθηκε πριν από τη χθεσινή ψηφοφορία στην Bundestag, η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) διατηρεί το σαφές προβάδισμά της στις προθέσεις ψήφου ενόψει των πρόωρων βουλευτικών εκλογών με 30% (-1), με την AfD να ακολουθεί με 20% (αμετάβλητο). Στην τρίτη θέση βρίσκεται το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD), με 15% (αμετάβλητο) και έπονται η Αριστερά με 5% (+1), η Συμμαχία Ζάρα Βάγκενκνεχτ (BSW) με 4% (-1) και το Κόμμα των Ελεύθερων Δημοκρατών (FDP) επίσης με 4%.

Στην ερώτηση στο πλαίσιο της δημοσκόπησης αν η Γερμανία πρέπει να υποδέχεται λιγότερους πρόσφυγες, η καταφατική απάντηση φθάνει στο 86%.

Συγκριτικά, πριν από 10 χρόνια το αντίστοιχο ποσοστό έφθανε το 20%.

Αντίστοιχα, μόνο το 10% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι το κράτος έχει υπό τον έλεγχό του τις μεταναστευτικές ροές στην Γερμανία. Την ίδια ώρα ωστόσο μόνο 3 στους 10 πιστεύουν ότι θα ήταν λογική η επιδίωξη εθνικής λύσης στο θέμα του ασύλου: 6 στους 10 δηλώνουν ότι απαιτείται ευρωπαϊκή λύση.

Ενόψει της αυριανής ψηφοφορίας στο ομοσπονδιακό κοινοβούλιο επί νομοσχεδίου το οποίο έχει καταθέσει η κοινοβουλευτική ομάδα CDU/CSU για αυστηροποίηση των κανόνων για τη μετανάστευση, ο υπουργός Οικονομίας και υποψήφιος καγκελάριος των Πρασίνων Ρόμπερτ Χάμπεκ δήλωσε ότι επιχείρησε να προσεγγίσει τον αρχηγό του CDU Φρίντριχ Μερτς και να του προτείνει να βρεθεί τρόπος προκειμένου να αποφευχθεί η ψηφοφορία.

«Τον πλησίασα και είπα: Κύριε Μερτς, ας βρούμε μια διέξοδο από αυτό. Μπορούμε να βρούμε έναν τρόπο να αποφύγουμε ψηφοφορία;», δήλωσε ο κ. Χάμπεκ. Ο Φρίντριχ Μερτς φέρεται να απέρριψε την πρόταση.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο κυβερνητικής συνεργασίας με το CDU μετά τις εκλογές, ο Ρόμπερτ Χάμπεκ δήλωσε ότι «σε κάθε περίπτωση, μια ενδεχόμενη συνεργασία κατέστη δυσκολότερη». Όπως τόνισε, «Η Ένωση θα πρέπει να είναι αξιόπιστη και η αθέτηση του λόγου της λέει το ακριβώς αντίθετο. (Η συνεργασία) εξαρτάται πάντως από την Ένωση».

