Η σύλληψη του 37χρονου Παλαιστίνιου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης ήταν το αποτέλεσμα μιας ευρείας αντιτρομοκρατικής επιχείρησης που ξεκίνησε από την Κύπρο, έπειτα από πληροφορίες της Μοσάντ για τη δράση μελών της Χαμάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ομολογία ενός εκ των συλληφθέντων στην Κύπρο αποκάλυψε επαφές με τον 37χρονο στην Ελλάδα, οδηγώντας στη συνεργασία των κυπριακών αρχών, της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής και τελικά στην αποτροπή σχεδίου επίθεσης κατά ισραηλινού στόχου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται όταν, στις αρχές Μαΐου, η ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών Μοσάντ ενημέρωσε την Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών για την παρουσία δύο υπόπτων μελών της Χαμάς στην Κύπρο. Οι κυπριακές αρχές διερεύνησαν τη συγκεκριμένη πληροφορία και κατάφεραν στις 21 Μαΐου να εντοπίσουν τον πρώτο από τους δύο, ηλικίας 38 ετών, ο οποίος είχε εισέλθει παράνομα στην Κύπρο από τα κατεχόμενα.

Ο συγκεκριμένος άνδρας διέμενε στην Ακτή του Κυβερνήτη, όπου εντοπίστηκε και συνελήφθη στις 21 Μαΐου. Σύμφωνα με πληροφορίες από τις κυπριακές αρχές, βρέθηκαν πρόδρομες ουσίες για την παρασκευή εκρηκτικών υλών, πιθανότατα νιτρική αμμωνία, η οποία όταν εμποτιστεί με πετρέλαιο δημιουργεί εκρηκτική ύλη γνωστή ως ANFO.

Δύο 24ωρα αργότερα, στις 23 Μαΐου, στην περιοχή Καμάρες συνελήφθη ο δεύτερος βασικός κατηγορούμενος, 32 ετών, επίσης Παλαιστίνιος. Στο σπίτι του βρέθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες από την κυπριακή αστυνομία, ουσίες από τις οποίες θα μπορούσαν να παρασκευαστούν εκρηκτικές ύλες.

Οι δύο άνδρες ανακρίθηκαν από τις κυπριακές αρχές και ο 32χρονος, ο οποίος ζει με καθεστώς ασύλου στην Κύπρο, φέρεται να ομολόγησε ότι είναι μέλος της Χαμάς και ότι σκόπευαν να πραγματοποιήσουν μαζικό χτύπημα κατά ισραηλινού στόχου, είτε στην Κύπρο είτε σε κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο 32χρονος φέρεται επίσης να παραδέχθηκε ότι βρισκόταν σε επικοινωνία με τον 37χρονο ομοεθνή του, επίσης Παλαιστίνιο, ο οποίος βρισκόταν στην Κρήτη. Η συγκεκριμένη πληροφορία διαβιβάστηκε από την Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Μάλιστα, η ΕΥΠ απέστειλε κλιμάκια τις προηγούμενες ημέρες στην Κύπρο, προκειμένου τα στελέχη της να συνεργαστούν με τους Κύπριους αξιωματούχους. Στη συνέχεια ενεπλάκη και η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, με τελικό αποτέλεσμα τη σύλληψη του 37χρονου στον Άγιο Νικόλαο.

Είχε ταξιδέψει στη Γερμανία και τη Ζυρίχη

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Ελλάδα βρισκόταν στο ραντάρ και των γερμανικών αρχών.

Του είχε χορηγηθεί άσυλο από τις ελληνικές αρχές και ως εκ τούτου μπορούσε να ταξιδεύει με σχετική άνεση εντός της ζώνης Σένγκεν. Φέρεται να είχε ταξιδέψει τόσο στη Ζυρίχη όσο και στη Γερμανία, ενώ εξετάζονται τηλεφωνικές επαφές του με άτομα στη Γερμανία, στοιχείο που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό από τις διωκτικές αρχές στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Γερμανία.

Σε ό,τι αφορά το ταξίδι για εκπαίδευση στη Μαλαισία σε θέματα παρασκευής εκρηκτικών, αυτό φέρεται να πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2025.



Πηγή: skai.gr

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