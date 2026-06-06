Σε εξέλιξη βρίσκεται στην Ηγουμενίτσα η διεθνής συνάντηση των Hells Angels, με το Δρέπανο να έχει μετατραπεί στο κεντρικό σημείο συγκέντρωσης εκατοντάδων μοτοσικλετιστών που έχουν φτάσει στην περιοχή από διάφορες χώρες.

Οι αφίξεις συνεχίζονται τόσο μέσω του λιμανιού της Ηγουμενίτσας όσο και οδικώς, με ομάδες μοτοσικλετιστών να καταφθάνουν σταδιακά στην πόλη και να κατευθύνονται προς τον χώρο της εκδήλωσης, σύμφωνα με το thespro.gr.

Η Ηγουμενίτσα βρίσκεται αυτές τις ημέρες στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς φιλοξενεί μία από τις μεγαλύτερες μοτοσικλετιστικές συγκεντρώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στην περιοχή.

Η κίνηση είναι αυξημένη στο λιμάνι, στους δρόμους πρόσβασης και στην ευρύτερη περιοχή του Δρεπάνου, ενώ η παρουσία των επισκεπτών έχει δώσει διαφορετικό χρώμα στην πόλη.

Η προσέλευση αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες ώρες, με τη διοργάνωση να συνεχίζεται σύμφωνα με το πρόγραμμα και να ολοκληρώνεται την Κυριακή 7 Ιουνίου.

Οι Αρχές παραμένουν σε ετοιμότητα για την ομαλή διεξαγωγή της συνάντησης και τη διαχείριση της αυξημένης κίνησης, ενώ η περιοχή παρακολουθεί με ενδιαφέρον την εξέλιξη μιας διοργάνωσης που έχει ήδη προσελκύσει πανελλαδική προσοχή.

Μέχρι και γάμος έγινε στην παραλία του Δρεπάνου

Μάλιστα, στο πλαίσιο της διεθνούς συνάντησης των Hells Angels, ένα ξεχωριστό στιγμιότυπο καταγράφηκε στην παραλία του Δρεπάνου, όπου πραγματοποιήθηκε γάμος.

Μέσα σε ατμόσφαιρα διαφορετική από τα συνηθισμένα, με φόντο τη θάλασσα, τις μηχανές και την παρουσία δεκάδων μελών της λέσχης, το ζευγάρι από την Κύπρο αντάλλαξε όρκους στην παραλία, δίνοντας έναν ιδιαίτερο τόνο στη μεγάλη μοτοσικλετιστική συνάντηση.

Η τελετή προσέλκυσε το ενδιαφέρον των παρευρισκομένων, καθώς συνδύασε το σκηνικό του Δρεπάνου με το χαρακτηριστικό ύφος της διοργάνωσης. Μέλη και φίλοι των Hells Angels παρακολούθησαν τον γάμο, δημιουργώντας μια εικόνα που ξεχώρισε μέσα στο πρόγραμμα της συνάντησης.

Πηγή: skai.gr

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