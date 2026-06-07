Ξύπνησαν μνήμες καλοκαιριού ’21 στο εξ αναβολής Euro 2020, με τον Κρίστιαν Έρικσεν να σοκάρει ξανά όλο τον πλανήτη και να καταρρέει στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια αναμέτρησης με την εθνική ομάδα της Δανίας.

Ο πολύπειρος ποδοσφαιριστής, πέντε χρόνια έπειτα από εκείνη την ανακοπή, για την οποία του έχει τοποθετηθεί εσωτερικό μηχάνημα για να ελέγχει τη λειτουργία της καρδιάς του, έπεσε ξανά στον αγωνιστικό χώρο και «πάγωσε» τον πλανήτη.

Λίγο μετά τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα στο φιλικό με την Ουκρανία, ο Έρικσεν έπιασε ξαφνικά το στήθος του, σήκωσε το χέρι για να ζητήσει βοήθεια και σωριάστηκε στο έδαφος.

Αμέσως όλοι μόλις το αντιλήφθηκαν έτρεξαν πάνω του, η κάμερα πήρε το πλάνο, οι ποδοσφαιριστές προστάτευσαν τη στιγμή που οι γιατροί βοηθούσαν τον παίκτη και τελικά αυτός αποχώρησε με φορείο.

Προφανώς το παιχνίδι δεν συνεχίστηκε ποτέ και διεκόπη οριστικά στο 79ο λεπτό, αφού δεν υπάρχει μυαλό για ποδόσφαιρο έπειτα από ένα τέτοιο σοκ. Έγινε άμεση διακομιδή του Έρικσεν στο πλησιέστερο νοσοκομείο.

Christian Eriksen collapsing on the Pitch.💔 pic.twitter.com/nqu4PBz4KZ — Football Fans Tribe 🇳🇬 ⚽ (@FansTribeHQ) June 7, 2026

Ανακοίνωση Δανίας: «Έχει τις αισθήσεις του και είναι καλά, δεδομένων των συνθηκών...»

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Δανίας με ανακοίνωσή της έκανε γνωστό πως: «Έχει ξαναβρεί τις αισθήσεις του και είναι καλά, δεδομένων των συνθηκών…».

Υπενθυμίζεται πως ο Έρικσεν αγωνίζεται με εσωτερικό μηχάνημα – σαν απινιδωτή – που του ελέγχει την καρδιακή λειτουργία και όταν αντιλαμβάνεται πως οι παλμοί του πέφτουν, τον «χτυπά».

Αυτή τη φορά, όμως, παρουσιάστηκε νέο πρόβλημα…

Christian Eriksen er ved bevidsthed og har det efter omstændighederne godt.



Kampen er afblæst. pic.twitter.com/NCCx92nm6v — Fodboldlandsholdene 🇩🇰 (@dbulandshold) June 7, 2026

Συγκλονιστική στιγμή με τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων μια αγκαλιά

Με τον διαιτητή να σφυρίζει την οριστική διακοπή της αναμέτρησης, όλοι οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων, έκαναν μία τεράστια αγκαλιά στο κέντρο του γηπέδου, με τους δύο προπονητές να τους μιλούν με σκοπό να τους καθησυχάσουν.

Μία συγκλονιστική εικόνα, που αποδεικνύει το πλέον αυτονόητο. Μπροστά στην ανθρώπινη ζωή, το ποδόσφαιρο είναι ένα απόλυτο τίποτα.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Christian Eriksen has collapsed on the pitch during the Denmark vs. Ukraine friendly.



Ukrainian and Danish players gathered together after Christian Eriksen left the field of play.



🗣️ Denmark statement reads: "Christian Eriksen is conscious and feeling… pic.twitter.com/Ejzoh8A31E — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) June 7, 2026

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