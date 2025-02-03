Η Σουηδία άφησε ελεύθερο ένα πλοίο που θεωρούνταν ύποπτο για την κοπή υποθαλάσσιου καλωδίου οπτικών ινών ανάμεσα στη Λετονία και τη Σουηδία στις 26 Ιανουαρίου, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εισαγγελική αρχή της σκανδιναβικής χώρας, προσθέτοντας πως απέρριψε το ενδεχόμενο δολιοφθοράς.

«Η έρευνα δείχνει τώρα με σαφήνεια πως δεν ήταν μια υπόθεση δολιοφθοράς», ανέφερε σε μια ανακοίνωση η εισαγγελία.

«Έχει αποδειχθεί ότι ένας συνδυασμός καιρικών συνθηκών και ελαττωματικού εξοπλισμού και λαθών ναυσιπλοΐας συνέβαλαν στην κοπή του καλωδίου», αναφέρεται στην ανακοίνωση της εισαγγελίας.

Η Σουηδία είχε συλλάβει ένα βουλγαρικό πλοίο, το «Vezhen», στο πλαίσιο έρευνας για «διακεκριμένη δολιοφθορά».

Ο διευθύνων σύμβουλος της βουλγαρικής ναυτιλιακής εταιρίας Navibulgar είχε αρνηθεί κάθε επιλήψιμη πράξη.

Το πλοίο προκάλεσε, ωστόσο, ζημιές στο καλώδιο, σύμφωνα με τη εισαγγελία. Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να προσδιοριστεί αν διαπράχθηκαν και άλλες παραβιάσεις σε σχέση με το συμβάν.

Τις πρώτες ώρες της 26ης Ιανουαρίου, ένα καλώδιο οπτικών ινών του Εθνικού Κέντρου Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης της Λετονίας (LVRTC) που συνέδεε το σουηδικό νησί Γκότλαντ με την πόλη της Λετονίας Βέντσπιλς, κόπηκε.

Το LVRTC είχε πει πως οι προκαταρκτικές εκτιμήσεις έδειχναν «εξωτερικούς παράγοντες».

Σε ένα πλαίσιο αυξημένης επιτήρησης απέναντι στις απειλές «υβριδικού πολέμου», η Νορβηγία συνέλαβε για λίγο μεταξύ Πέμπτης και Παρασκευής ένα νορβηγικό πλοίο με ρωσικό πλήρωμα, που θεωρούνταν ύποπτο εμπλοκής στο συμβάν, προτού το αφήσει ελεύθερο ελλείψει αποδείξεων.

Πολλά υποθαλάσσια καλώδια έχουν υποστεί βλάβες ή έχουν κοπεί τους τελευταίους μήνες στη Βαλτική θάλασσα.

Απέναντι στην επανάληψη τέτοιων συμβάντων, το NATO ανακοίνωσε τον Ιανουάριο την έναρξη αποστολής περιπολιών με στόχο την προστασία αυτών των ευαίσθητων υποθαλάσσιων υποδομών.

Αεροπλάνα, πλοία και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στέλνονται στο εξής πιο μαζικά και πιο τακτικά στη Βαλτική θάλασσα στο πλαίσιο μιας νέας αποστολής που αποκαλείται «Φρουρός της Βαλτικής».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

