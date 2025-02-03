Οι Καναδοί έχουν ακυρώσει ταξίδια προς τις ΗΠΑ, μποϊκοτάρουν το αμερικανικό αλκοόλ και άλλα προϊόντα και γιουχάρουν αμερικανικές ομάδες σε αθλητικές διοργανώσεις αφού ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επιβολή δασμών 25% στα καναδικά προϊόντα.

Μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για την επιβολή δασμών 25% στα καναδικά προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ , ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό απάντησε με ανταποδοτικούς δασμούς σε διάφορα αμερικανικά προϊόντα συνολικού ύψους 107 δισεκ. δολαρίων (περίπου 104 δισεκ. ευρώ).

Εξάλλου ο Καναδός πρωθυπουργός προέτρεψε τους συμπολίτες του να προτιμούν καναδικά προϊόντα, κάτι το οποίο έπραξαν και άλλοι τοπικοί αξιωματούχοι.

Ο πρωθυπουργός του Οντάριο, ο Νταγκ Φορντ, πρότεινε να αποσυρθούν από τα ράφια του μοναδικού χονδρεμπόρου αλκοολούχων ποτών (LCBO) της επαρχίας τα αμερικανικής προέλευσης ποτά ως αύριο Τρίτη . “Κάθε χρόνο ο LCBO πουλά αμερικανικά κρασιά, μπίρες, αλκοολούχα ποτά αξίας σχεδόν 1 δισεκ. δολαρίων. Όχι πια”, τόνισε στο Χ.

Η Λορέιν ΜακΚένζι δήλωσε ότι θα αλλάξει τα προϊόντα που αγοράζει, επιδιώκοντας να στηρίξει τα μεξικανικά και τα καναδικά.

«Θα χαθούν θέσεις εργασίας σε αυτή τη χώρα (…) γνωρίζουμε ότι θα συμβεί», είπε. «Πρέπει να βρούμε τρόπους να δείξουμε την αλληλεγγύη μας με αυτούς που θα υποφέρουν από αυτή την παράλογη οργή», πρόσθεσε .

Στην Οτάβα το Σάββατο το βράδυ οι Καναδοί αντέδρασαν οργισμένοι σε έναν αγώνα χόκεϊ γιουχάροντας την αμερικανική ομάδα Minnesota Wild.

Ο πρωθυπουργός της Μανιτόμπα Ουάμπ Κίνιου ζήτησε να επικρατήσει ηρεμία.

«Πιστεύω ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η διαμάχη μας δεν είναι με τον αμερικανικό λαό (…) διότι πολλές από τις οικογένειές μας, τους συγγενείς μας στην άλλη πλευρά του 49ου παραλλήλου είναι ακόμη φίλοι μας και συγγενείς μας», δήλωσε. «Εξακολουθούμε να μοιραζόμαστε την ιστορία των βετεράνων μας που πολέμησαν δίπλα δίπλα (…) Μαζί νικήσαμε τον φασισμό».

Ο Μάικ Ντέιβις, 64χρονος κάτοικος της Βρετανικής Κολομβίας, είναι οργισμένος με τον Τραμπ από τότε που ο Ρεπουμπλικάνος άρχισε να αναρτά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα οποία πρότεινε οι ΗΠΑ να προσαρτήσουν τον Καναδά και να τον κάνουν την 51η πολιτεία τους.

Ο Ντέιβις δημιούργησε μια σελίδα στο Facebook στην οποία ενθαρρύνει τους ανθρώπους να μποϊκοτάρουν τα αμερικανικά προϊόντα Επίσης ακύρωσε τη συνδρομή του στο Netflix και δήλωσε ότι δεν θα ξαναχρησιμοποιήσει την Amazon. Ακύρωσε και τα σχέδιά του να επισκεφθεί έναν φίλο του στη Βόρεια Καρολίνα.

«Δεν θα πάμε στην Αμερική», είπε.

Αν και ο Τραμπ είχε προειδοποιήσει προτού ορκιστεί στην προεδρία των ΗΠΑ τον Καναδά και το Μεξικό ότι θα τους επιβάλει δασμούς, η επίσημη ανακοίνωση της απόφασης το Σάββατο προκάλεσε σοκ σε πολλούς Καναδούς, που θεωρούν ότι είναι πολύ κοντά στις ΗΠΑ από γεωγραφική και πολιτιστική άποψη.

«Μοιάζει σαν ο Τραμπ να θέλει να αναδιαμορφώσει την παγκόσμια τάξη», εκτίμησε ο Ντρου Ντίλκενς, δήμαρχος της πόλης Ουίνδσορ, στα σύνορα με τις ΗΠΑ. «Είναι διατεθειμένος να ξεκινήσει με τον πιο στενό του σύμμαχο (…) Αν είναι διατεθειμένος να το κάνει αυτό στον Καναδά, τι θα κάνει στους υπόλοιπους;», διερωτήθηκε.

Ο Ντίλκενς επεσήμανε ότι από τη γέφυρα Αμπάσαντορ, που συνδέει το Ουίνδσορ με το Ντιτρόιτ στις ΗΠΑ, διέρχονται καθημερινά προϊόντα αξίας 272 εκατ. δολαρίων (περίπου 265 εκατ. ευρώ). Για την πόλη του, με τους 240.000 κατοίκους, οι επιπτώσεις από τους δασμούς που επέβαλε ο Τραμπ θα είναι άμεσες.

Ο Ντίλκενς ελπίζει οι κάτοικοι να στηρίξουν τους ντόπιους οινοπαραγωγούς και τα αποστακτήρια.

Ο Κεν Λίμα- Κοέλο, κάτοικος του Κάλγκαρι, δήλωσε ότι η είδηση για την επιβολή δασμών προκάλεσε έκρηξη του πατριωτικού αισθήματος στο σπίτι του. Ο 19χρονος γιος του σκοπεύει τώρα να ράψει μια μικρή καναδική σημαία στο σακίδιό του, το οποίο θα πάρει μαζί του στο ταξίδι του στην Ευρώπη. Η κόρη του κατέγραφε το Σάββατο το βράδυ τα καναδικά προϊόντα που είχαν στην κουζίνα τους.

«Δεν υπάρχει κάτι που να μπορώ να κάνω για αυτή την κατάσταση στην οποία βρεθήκαμε πολιτικά με το καθεστώς της διπλανής πόρτας», σχολίασε ο Λίμα- Κοέλο. «Αλλά μπορώ να αλλάξω την οδοντόκρεμα που αγοράζω (…) και αυτό μας δίνει κάτι να κάνουμε την ώρα που ελπίζουμε ότι οι πολιτικοί και επιχειρηματικοί μας ηγέτες θα διευθετούν την κατάσταση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.