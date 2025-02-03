Το Μεξικό πήρε στα «σοβαρά», αλλά ο Καναδάς φαίνεται να «παρανόησε» το εκτελεστικό διάταγμα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή δασμών, ανακοίνωσε σήμερα ο Λευκός Οίκος.

Ο Τραμπ επέβαλε το Σάββατο σαρωτικούς δασμούς σε εισαγωγές από το Μεξικό, τον Καναδά και την Κίνα, απαιτώντας από τις χώρες αυτές να περιορίσουν τη διακίνηση φαιντανύλης και την παράτυπη μετανάστευση στις ΗΠΑ. Αυτή η απόφαση του Αμερικανού προέδρου να ξεκινήσει έναν εμπορικό πόλεμο, κινδυνεύει να πλήξει την παγκόσμια ανάπτυξη και να πυροδοτήσει αύξηση του πληθωρισμού.

«Τα καλά νέα είναι ότι στις συνομιλίες μας το Σαββατοκύριακο, ένα από τα πράγματα που παρατηρήσαμε είναι ότι οι Μεξικανοί έλαβαν πολύ σοβαρά το να κάνουν όσα είπε ο πρόεδρος Τραμπ», δήλωσε στο CNBC ο επικεφαλής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου του Λευκού Οίκου, Κέβιν Χάσετ σύμφωνα με το Reuters.

«Οι Καναδοί φαίνεται να παρανόησαν τη σαφέστατη διατύπωση του εκτελεστικού διατάγματος», πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Όταν ρωτήθηκε τι πρέπει να κάνουν ο Καναδάς και το Μεξικό για να άρουν τους δασμούς που τους επέβαλε, ο Τραμπ είπε χθες σε δημοσιογράφους ότι «πρέπει πρώτα από όλα να να εξισορροπήσουν εμπόριο τους με τις ΗΠΑ».

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ διέταξε το Σάββατο δασμούς σε προϊόντα από το Μεξικό, τον Καναδά και την Κίνα. Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είπε στους δημοσιογράφους το Σάββατο ότι τα εκτελεστικά διατάγματα θα περιέχουν επίσης μια ρήτρα αντιποίνων, έτσι ώστε εάν μια χώρα προσπαθήσει να επιβάλει δασμούς σε προϊόντα των ΗΠΑ, θα αντιμετωπίσει δασμούς.

Οι δασμοί επιβάλλονται υπό τον Νόμο Διεθνούς Οικονομικής Έκτακτης Ανάγκης (IEEPA) λόγω ανησυχιών σχετικά με την εισαγωγή φαιντανύλης στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω του Μεξικού και του Καναδά, με συστατικά από την Κίνα.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Λευκού Οίκου δεν θα υπάρξουν εξαιρέσεις, ενώ οι δασμοί θα τεθούν σε ισχύ από την Τρίτη.

Σημειώνεται ότι από την πρώτη ημέρα της θητείας του, ο Τραμπ είχε δεσμευτεί να επιβάλει τιμωρητικούς δασμούς στις εξαγωγές του Μεξικού και του Καναδά την 1η Φεβρουαρίου, για να αναγκάσει τις δύο χώρες να ασφαλίσουν καλύτερα τα σύνορά τους από τη ροή των παράτυπων μεταναστών και των ναρκωτικών.

Η κίνηση θα αυξήσει το κόστος της επιχειρηματικής δραστηριότητας με τους τρεις μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους των Ηνωμένων Πολιτειών και θα μπορούσε να σηματοδοτήσει την αρχή ενός οικονομικά επώδυνου εμπορικού πολέμου. Ο Καναδάς, το Μεξικό και η Κίνα αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ένα τρίτο των εισαγωγών από τις ΗΠΑ.

Ο χαμηλότερος δασμολογικός συντελεστής 10% στα καναδικά ενεργειακά προϊόντα φαίνεται να είναι μια σιωπηρή παραδοχή ότι οι δασμοί μπορούν να μεταφραστούν σε υψηλότερες τιμές του φυσικού αερίου. Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ υποστήριξαν ότι οι δασμοί δεν θα τροφοδοτήσουν τον πληθωρισμό.

Οι χώρες στις οποίες επιβάλλονται οι δασμοί έχουν επίσης υποσχεθεί να απαντήσουν με δικούς τους δασμούς στις εξαγωγές των ΗΠΑ .

Πηγή: Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ

